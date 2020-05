Új céget alapított az AutoWallis a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvényekből származó forrás csoporton belüli hatékony és transzparens kezelése és felhasználása érdekében. Az AW Csoport Szolgáltató Kft. az áprilisban kibocsátott 3 milliárd forint névértékű kötvényből befolyt forrást az AutoWallis leányvállalati hiteleinek refinanszírozására használja fel, mely jelentős kamatmegtakarítást jelent a kiváltandó hitelek költségeihez képest, így támogatva a csoport stratégiájának megvalósítását.

Az AutoWallis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja (NKP) keretében április elején bevont 3,04 milliárd forintos forrás hatékony és transzparens kezelése érdekében alapította meg az AW Csoport Szolgáltató Kft-t, mely kizárólag az AutoWallis leányvállalatai részére nyújt nem-engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásokat.

Az NKP jól illeszkedik a társaság stratégiai terveibe, és előnyös finanszírozási lehetőséget biztosít, mivel az AutoWallis 10 éves futamidejű fix és alacsony kamatozású forrásra tudta cserélni rövid lejáratú és változó kamatozású drágább vagy kedvezőtlenebb feltételekkel rendelkező, meglévő finanszírozási kereteinek egy részét, ami érdemi versenyelőnyt eredményez számára.

Mindez a kötvény futamidejére vetítve, a jelenlegi kamatkörnyezetben cégcsoport szinten akár 300 millió forint kamatköltség-megtakarítást is jelenthet, de ha a rövidtávú készletfinanszírozások kamatköltségei az elkövetkező években drágulnak, akkor ennek a többszörösét is elérheti a versenyelőny, ami emellett az AutoWallis számára stabilitást is jelent.

Az AW Csoport Szolgáltató Kft. a kezelésébe kerülő forrást a leányvállalatok meglévő hiteleinek, operatív lízing keretei egy részének kiváltására fordítja. A kiváltott banki hitelek a tervezett akvizíciók megvalósítására használható forráskeretet jelenthetnek a cégcsoport számára.

Az AutoWallis tavaly ősszel döntött az MNB kedvező finanszírozási forrású Növekedési Kötvényprogramjában való részvételről. A csatlakozás előfeltételeként a társaság tavaly szeptemberben megszerezte a szükséges hitelminősítést, miután az MNB felkérésére a Scope Ratings a társaságnak B+ besorolást adott. Ezt követően az AutoWallis április elején szervezte meg az NKP keretében zártkörű kötvényaukcióját, mely túljegyzéssel zárult.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az intézményi befektetők a felajánlott mennyiségnél több, összesen 4,15 milliárd forint igényt nyújtottak be, így végül az összes felajánlott, 3 milliárd forint névértékű kötvényt lejegyezték a tranzakcióban, amit befektetési szolgáltatóként az OTP Bank készített elő és szervezett meg. A 60 darab, egyenként 50 millió forint névértékű, fix 3 százalékos kamatozású, 10 éves futamidejű kötvényt 2,827 százalékos átlagos hozammal vásárolták meg összesen 3,04 milliárd forintért.

A kötvény tőke részét a futamidő alatt nem kell törleszteni, ami stabilitást ad a cash flow tervezésnek. A kötvénykibocsátás során tapasztalt érdeklődés azt mutatja, hogy a befektetők pozitívan értékelik a társaság stratégiáját és az eddig elvégzett munkát.

Az AutoWallis árfolyama 2,6 százalékkal került feljebb, míg idén 26,8 százalékos mínuszban van.

(BÉT)