Indul az árháború, jöhetnek az olcsó repülőjegyek!

Kevés olyan szektor van, amelyet olyan súlyosan érintett a koronavírus-járvány, mint a légiközlekedés, az utasforgalom összeesett, és a kilábalás is lassú lehet. A Ryanair arra számít, hogy az utasforgalom gyorsan emelkedhet, a jegyárak tartósan alacsonyak maradhatnak, a válság hatása tartósan nyomás alatt tarthatja a szektor vállalatait, a Ryanair további létszámleépítésekre kényszerül, és több bázisát is bezárhatja, erre a régiónkban is sor kerülhet.