Szerdától tovább emelkedik a benzin és a gázolaj ára a kutakon

Szerdától a benzin bruttó kiskereskedelmi átlagára 5 forinttal nő, a gázolajé pedig 3 forinttal, a tovább száguldó olajáraknak köszönhetően.

Előző héten pénteken is drasztikusan emelkedtek itthon az üzemanyagárak, akkor a benzin ára 9 forinttal drágult, a gázolaj bruttó kiskereskedelmi ára pedig 5-tel. Az északi-tengeri Brent ára az előzőhét keddi 30,3 dolláros árához képest növekedett pénteken, 33,04 dolláron fejezte be a kereskedést, mellyel 9 százalékot emelkedett a legutóbbi üzemanyagár meghatározás óta, így lehetett rá számítani, hogy tovább mehetnek felfele az árak a hazai kutakon is.

Előző héten kedden 323,9 forint volt a dollár-forint árfolyama, mely péntekre 328-as árfolyamra emelkedett, tehát 1,3 százalékkal gyengült a forint az utolsó üzemanyagár-meghatározás óta, mely tovább drágította az üzemanyagárakat.

Az olaj árának emelkedése és a forint gyengülése következtében üzemanyagár-emelésre kerül sor szerdától, mely mindkét üzemanyagtípust érinti.

ÁTLAGOSAN 3 FORINTTAL EMELKEDIK A GÁZOLAJ ÁRA, MELLYEL ÍGY 335 FORINTRA EMELKEDIK A BRUTTÓ KISKERESKEDELMI ÁTLAGÁRA, A BENZINÉ PEDIG 5 FORINTTAL NŐ, MELLYEL 324 FORINTRA EMELKEDIK LITERENKÉNT.

Így tehát úgy tűnik, hogy a végéhez ért az üzemanyagárak csökkenő tendenciája, mellyel a benzin literje márciustól a május 6-i első áremelés pillanatáig 105 forinttal mérséklődött, míg a gázolaj ára pedig 85 forinttal csökkent a kutakon.

Címlapkép: Alexander Ryumin\TASS via Getty Images