A tegnapi rali után ma fáradtabbak a tőzsdék

Nagyot emelkedtek a tengerentúli tőzsdék hétfőn, a hangulatot elsősorban egy koronavírus elleni kísérleti vakcináról érkező jó hírek javították, de a gazdaságok újranyitásával kapcsolatos hírek mellett a Fed elnök hétvégi nyilatkozatát is jól jogadták a befektetők. Ázsiában emelkednek a tőzsdék kedden, Európában mérsékelt erősödéssel indult a nap, a magyar tőzsdén is emelkedést látunk, az OTP ma is felülteljesítő.