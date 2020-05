A koronavírus-járvány egy nagy lehetőség a 4iG számára

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A 4iG a koronavírus-válságra lehetőségként tekint, mivel egy tőkeerős piaci helyzetű, növekedési fázisban lévő vállalat. Az iparági szereplők körében keresik az akvizíciós célpontokat, de megfontoltan, a kitűzött menedzsmentcélokat kényelmesen teljesíthetik - mondta el Fekete Péter, a 4iG elnöki tanácsadója Financial and Corporate IT 2020 – Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon c. online konferenciánkon. A versenytársakat tekintve az IT-piac szereplői próbálták kezelni a válság hatásait, sokan kényszerszabadságra mentek, a munkaidőt, béreket csökkentették, néhányan leépítettek, de ez nem volt jellemző.