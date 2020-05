Így érintette az IT-szektort a koronavírus - Véleményt mondtak a csúcsvezetők

Kiszabadult a szellem a palackból, hatalmasat ugrottunk előre a digitalizáció területén a koronavírus-járvány miatt, és mivel a mai modern világ drogja a kényelem, nem is fogunk visszatérni a korábbi, kevésbé kényeles "offline" helyzetekhez - vélekedtek Financial and Corporate IT 2020 – Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon c. online konferenciánk panelbeszélgetésének résztvevői.

Szekeres Viktor (Gloster) elmondta, a kényelem a modern civilizáció legnagyobb drogja, ezrek kaptak rá az online videokonferenciára, az ügyintézésre, a digitalizáció szelleme kiszabadult a palackból. Nehezen lenne elképzelhető, hogy amit kényelmesebbé tudtunk tenni az életünknek, arról most lemondanánk. A pánik olyan, mint a fogkrém, könnyű kinyomni a tubusból, de nagyon nehéz oda visszatuszkolni. Jelenleg félelem van, de azt tapasztalják hogy egyetlen projektjüket sem mondták le, és az év második fele, ahogyan az IT-szektorban szokott lenni, erősebb lesz. A járvány időszaka HR-szempontból jól jött a Glosternek, duplázták a sales csapat számát, amikor mások fékeznek, akkor fogják nyomni a gázt. A válságkezelésben az IT-szektorban a digitális képzés támogatása egy fontos és helyes irány, ugyanakkor azt is látni kell, az informatikushiány nem magyar probléma, az egész világon gyorsabban nő a kereslet, mint ahogy azt a kínálat ki tudná elégíteni.

Rakoncza Zsolt (Dell) szerint nagyon sok szervezetnél löketet adott a digitalizációra a járvány, és az is kiderült hogy nem biztos, hogy minden kollégának minden nap be kell járnia az irodába. A személyes találkozásokra szükség van, de vannak olyan munkakörök, ahol meg fog maradni a home office. A világon az egészségügyben látható egy hatalmas ugrás, ahol az orvosok és a páciensek között a tanácsadás digitálisan, videokonferencián keresztül zajlik. A hibrid-cloud megoldások iránt nőtt a kereslet, sok nagyvállalat kezdte el keresni ezeket, és a virtualizáció és mindezek IT-biztonsága iránt is nagy az érdeklődés, ezért a Dell pozitívan látja az idei év IT-költésének alakítását. A Dellnél létszámstop van, de ha jól alakul a következő néhány hónap, bíznak benne, hogy ezt feloldhatják. Nagyon nehéz felmérni a kormánynak, hogy mi az a megfelelő mérték, ahogyan be kell avatkozni a válság miatt, de a szakember szerint a fókuszokat eltalálták, ugyanakkor az informatikában is szükség lehet meghatározott fókuszpontokkal bértámogatásokra. A Dell startégiája a válságra a gázadás, több új termékcsaládot vezetnek be, új technológiákat dobnak piacra. Ezeknél a termékeknél nagy keresletre számítanak.

Pintér Szabolcs (SAP) szerint az oktatásban nagyjából 5-10 évet ugrottunk a technológiában, és ez általánosságban az iparágakban is hasonlóan alakul. Sok kolléga akart eddig is home office-ba menni, de most mégis sokan vissza szeretnének már térni az irodába. Az SAP-nál az elmúlt időszakban a projektek mentek tovább, de a potenciális jövőbeli területeken vegyes a kép. A szakember az idei évben őrült nagy visszaesésre nem számít a szektorban, de ha a vírus elszabadulna, akkor ez változhat. Most létszámstopot vezettek be a cégnél, a munkavállalók megtartására koncentrálnak. A kormányzati lépések közepesen erősre sikerültek, de feltehetjük a kérdést, hogy más országokhoz képest válság, vagy vírushelyzet van-e itthon. Ha nem javul a helyzet, akkor további lépésekre lehet szükség szerinte.

Vinnai Balázs (Wup) elmondta, biztos hogy nem fog visszatérni a világ oda, ahonnan elindult a járvány előtt. A home office-ról szólva elmondta, eddig a csocsóasztal és babzsák volt a munkaerő megtartás egyik eszköze, most lehet, hogy ez megváltozik. A folyamat és az átállás olyan új bizalmi szintre emelte a digitalizációt, amiből nem lesz visszaút. A bankoknál a digitalizáció felgyorsult pályára kerül, a legacy, régi rendszerekből is működik a termékeladás, de most gőzerővel beindult a szektorban az újratervezés egy kisebb megtorpanás után, ez már idén is látszódni fog az IT-szektor bevételein. Eddig jellemzően csak szoftver-fejlesztőket kerestek az IT-cégek, de minden szakma digitalizálódik, a válsághelyzet egy utolsó lehetőséget ad arra, hogy a digitális munkaerőpiacra lépjenek a munkavállalók. A jövő szempontjából ugyanis a legfontosabb kérdés, hogy mennyi digitálisan képzett munkakerővel rendelkezünk. Az IT-szektor nem segítségre szorul, hanem a növekedési motort jelentheti a jövőben, vagyis stratégiai váltásra van szükség.

