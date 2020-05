Gyorsan reagáltak a hazai vállalatok a válságra, kérdés, bírják-e likviditással?

A Training Hungary a koronavírus-járvány és az arra adott korlátozó intézkedések, valamint a várható gazdasági visszaesés kapcsán felmérést készített a hazai vállalatok körében arról, hogyan, milyen intézkedésekkel reagáltak a járványhelyzetre és a válságra, történt-e bércsökkentés vagy létszámleépítés, fejlesztettek-e termékeket vagy szolgáltatásokat kifejezetten a járvány miatt, és hogy mire számítanak a következő hónapokban, a felmérés médiapartnere a Portfolio. Az első körös felmérésre idén március végén, a másodikra a húsvét előtti időszakban került sor, a mostani, harmadik felmérésre pedig május közepén került sor. A legfrissebb, a járvány miatti korlátozások bevezetését követő, húsvét utáni időszakra vonatkozó, több mint 300 hazai vállalkozás válaszain alapuló felmérésből kiderül, hogy a vállalatok elsősorban egészségügyi és HR-jellegű döntéseket hoztak a járványhelyzetre reagálva, utóbbiak azonban már a költségcsökkentést is szolgálták, létszámleépítésre és bércsökkentésre is sor került. Sajnos olyan vállalkozások is vannak, amelyek a válságnak már ebben a korai fázisában is csődközeli helyzetbe kerültek.