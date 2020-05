A robotok nem kapják el a koronavírust - Akkor ki a válság nagy nyertese?

Róluk szólnak a hírek, velük van tele a sajtó

A Semmelweis Egyetemen UV-C fény kibocsátásával fertőtlenít egy önjáró robot, Malajziában egy másfél méter magas robotot vetnének be a koronavírusos betegek ellátásában, amely többek között a páciensek testhőmérsékletét méri, Szingapúrban a Boston Dynamics robotkutyái figyelik meg a parkokban kikapcsolódni vágyó embereket, hogy ellenőrizzék, betartják-e a társadalmi távolságtartás szabályait, a Walmart robotokat használ, hogy tisztítsák, fertőtlenítsék az üzleteik padlóját, és most újabb 1500 ilyen robotot vásárol, a kínai e-kereskedelmi óriáscég, a JD.com Vuhanban a termékek kiszállítására drónokat vetett be, a világ egyik vezető ipari robot gyártója, a Kuka 5 ezer (!) robotra szóló megrendelést kapott a BMW-től, amelyekkel a jelenlegi és a jövőben felépítendő gyártósorokon készítenek majd járműveket. Ez csak néhány példa az elmúlt hetekből arra, milyen sebességgel terjed a robotizálás, automatizálás a világban, amelyben most a koronavírus-járvány katalizátorként hat.

Koronavírus-válság a katalizátor

Hiroshi Ogasawara, a világ egyik vezető ipari robot gyártójának, a Yaskawa Electricnek az elnöke szerint a koronavírus-járvány utáni világban, amelyben az embereknek a korábbinál nagyobb távolságot kell majd tartaniuk egymástól, az automatizálás felgyorsulására lehet számítani. Nagy kérdés azonban, hogy időben hogyan alakul majd a robotizálás, ugyanis a következő hónapok még a költségek csökkentéséről, a beruházások elhalasztásáról fognak szólni (lásd a BMW debreceni üzemének építésében várható több hónapos csúszást). Egy iparági elemzőcég, az Omdia előrejelzése szerint az automatizálási eszközök éves szinten több mint 16 milliárd dolláros globális piaca idén 11 százalékkal zsugorodik majd, elsősorban a válság miatt,

vagyis a koronavírus-válság rövid távon a robotizálást, automatizálást is negatívan érinti, a pozitív hatások csak a válságból való kilábalást követően, középtávon jelentkezhetnek.