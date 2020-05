Hihetetlen erővel törnek fel a koronavírus-válság nagy nyertesei

A Goldman Sachs nagyjából egy hónappal ezelőtt a növekedési és momentum részvények mérsékelt eladási hullámára figyelmeztetett, mikor arra mutattak rá, hogy az öt legnagyobb S&P 500 részvény, a FAAMG részvények (Microsoft, Apple, Amazon, Google, és a Facebook) olyan mértékben emelkedett, hogy már az S&P 500 piaci kapitalizációjának 20 százalékát teszik ki, ilyen magas koncentrációt pedig még sosem mértek korábban.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a market breadth a tech lufi óta most van a legalacsonyabb szinten. A negatív market breadth azt jelenti, hogy kevesebb részvény emelkedik egy adott indexben, mint amennyi esik. Bizonyos market breadth indikátorok nem csak a mozgásokat, hanem a volumeneket is mérik, mivel minél nagyobb volumen mellett történik egy adott árfolyam elmozdulás, az annál relevánsabb.

A Goldman figyelmeztetett, hogy az ilyen szűk market breadth után mindig jött egy nagyobb visszahúzás, miután a ralit vezető maréknyi részvény képtelen volt elegendő fundamentummal alátámasztani a magas értékeltséget. Ezekben az esetben a piacvezetők visszaestek a többi, gyengébb versenytárs szintjére.

Röviden, kis túlzással a piac mostanra lényegében öt részvényből áll, miután a befektetők jóformán megszabadultak mindentől, kivéve a tech óriások papírjait, ez nem csak a kisbefektetőkre igaz, a hedge fundokon keresztül a befektetési alapok át senki sem akart kimaradni a tech raliból.

Április 30-ig, az öt legnagyobb cég részvénye átlagosan 10 százalékos pluszban állt, míg a többi 495 S&P 500 részvény 13 százalékos mínuszban volt ebben az évben.

Néhány nappal ezelőtt Marko Kolanovic a JPMorgantől arról írt, hogy koronavírus miatti lezárások csak még jobban elmélyítették a szakadékot a tech óriások és mindenki más között. Kolanovic szerint teljesen világos, hogy a lezárásoknak és társadalmi távolságtartásnak vannak gazdasági nyertesei és vesztesei. Az otthoni munkavégzés, szoftveres és felhőalapú megoldások, az online vásárlás és az online szocializáció, ezekből mind a nagy tech cégek járnak igazán jól. Így nem is meglepő, hogy ezen cégek részvényei történelmi csúcsuk közelében járnak. Viszont pont a fent említett okok miatt előfordulhat, hogy érdekellentétek alakulnak ki, amikor a tech cégek az újranyitással kapcsolatos politikákat befolyásolják.

Donald Trump korábbi vezető gazdasági tanácsadója is pont ugyanerről az összefüggésről írt egy Twitter bejegyzésben.

We let big box retailers stay open because they sell essential goods, but they also sell the same nonessential goods that small stores - who were forced to close - normally do. We can't let this run small stores out of business and need to make sure we level the playing field.