Online és interaktív: ez a SMART konferencia 2020-ban

Az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért által rendezett SMART 2020 konferencia három napon át (május 26-28.) várja az informálódni, networkölni, szórakozni vágyókat. Az ingyenes rendezvény több mint 20 előadóval, panelbeszélgetésekkel, élő moderációval, interaktív meetupokkal adja meg a válaszokat a digitális bizalommal kapcsolatos kérdésekre.

Az elmúlt hónapok kényszerű módon ugyan, de megmutatták a digitalizáció fontosságát és erejét. Néhány hét alatt komplett iparágak, üzleti folyamatok kerültek át az online térbe, ami fényes bizonyítéka annak, hogy a digitalizált élet legalább annyira, ha nem hatékonyabb (és feltétlenül élhető), mint az, amit még év elején ismertünk és használtunk.

Ez az új helyzet azonban sok mindennel kapcsolatban nemcsak a megoldást szállította, hanem újabb kérdéseket, aggályokat vetett fel. A bizalom fogalma – ahogy szinte majdnem minden kifejezés – új értelemmel, kérdésekkel, megközelítéssel gazdagodott, így a SMART „IN DIGITAL WE TRUST. MORE THAN EVER.” szlogenje aktuálisabb, mint valaha.

Kihívásokkal teli témák

Az IVSZ által szervezett SMART mindezek miatt idén azt is meg tudja mutatni, hogy miként lehet egy nagyszabású konferenciát több napon át, élőben, online lebonyolítani. Ehhez tematizált napokat, egy profi moderátort (Szujó Zoltán), illetve egy sor, a szakmájában kiemelkedő szakembert hívtunk segítségül.

Az első, „Kihívók és kihívottak” címen futó napon olyan globális kérdésekkel, kihívásokkal foglalkozunk, mint a fenntartható energiajövő, az oktatás teljes átlényegülése, vagy az adatalapú döntések elengedhetetlen volta, amit többek között Dr. Ürge-Vorsatz Diána klímakutató és fizikus, Horváth Ádám, a DJP állandó oktatási szakértője, vagy Otti Levente, az Emarsys szakembere fog megvilágítani. A második napon („Harc a felhasználókért és az adatért”) az ételházhozszállítási piac szereplői (WOLT, NetPincér) jönnek Fördős Zével kiegészülve, hogy elmeséljék a saját digitalizációs történetüket. A záró napon az „Emberi test és elme innovációja” a téma, amit Simonyi Balázs ultrafutó, Steigervald Krisztián generációs szakértő, illetve Haidegger Tamás, a HandInScan alapítója fog megtölteni tartalommal.

Élő kérdések, élő válaszok

A három napon át zajló panelbeszélgetések, előadások során a nézők a stream felületen kérdéseket tehetnek fel, amiket a közreműködők igyekeznek majd élőben megválaszolni. A hagyományos konferencia műsorszámok mellett a műsorral párhuzamosan korlátozott létszámú meetupokat is szervezünk, amelyeken lehetőség nyílik az adott előadóval közelebbről megismerkedni, az előadással kapcsolatos kérdéseket, tanulságokat élőben megbeszélni.

A második nap délutánján SMART Conversations címen egy 90 perces, a digitális bizalom témáját felölelő közösségi eseményt is szervezünk, amit profi moderátorok (a Kompánia csapata) vezetnek a három nap előadóival (Frankó-Csuba Dea, Rab Árpád) kiegészülve.

A műsorral, kísérőeseményekkel, előadókkal, előadásokkal kapcsolatos minden információ, illetve a regisztrációs link megtalálható a SMART weboldalán.