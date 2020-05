Szedi az áldozatokat a koronavírus-válság - Ekkora bedőlést máshol még nem láttunk

A vállalat, amelyik túlélte az 1930-as évek nagy gazdasági válságát, a második világháborút, több olajársokkot és a 2008-as pénzügyi válságot is, most történetének legnehezebb időszakát éli. A Hertz, a világ egyik legnagyobb és legrégebbi autókölcsönző cége hatalmas adósságállománnyal és hajszálvékony marzsokkal érkezett meg a mostani válságba, most pedig csődvédelembe menekült, miután nem tudta kifizetni hitelezőit. Bár a General Motors példájából kiindulva meg van az esély arra, hogy a vállalat az adósságának az átstrukturálása és a működésének az újragondolása után megerősödve kerüljön ki a mostani krízisből, ez korántsem egyértelmű. Kicsit távolabbról nézve az autókölcsönzők szenvedése másokat is magával ránthat, az autógyártók is megszenvedhetik a flottavásárlók működési zavarait. Sok vállalat menekült csődvédelembe a mostani válságban, de nem volt még példa arra, hogy egy iparág annyira fontos szereplője kerülne nehéz helyzetbe, mint most a Hertz.