Akkora a magyar kormány csapása, mintha 30-35%-os vagyonadót vetne ki azonnal a vállalkozókra

Tavaly januárban lépett életbe egy új törvény a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről, ami bejelentési kötelezettséget ír elő a magyar vállalatokban történő külföldi tulajdonszerzésre bizonyos szektorokban. Tegnap este a Magyar Közlönyből kiderült, hogy bővült azon stratégiai fontosságúnak minősített szektorok köre, ahol a külföldiek tulajdonszerzését előzetes bejelentési kötelezettség terheli. A téma az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján is előkerült, ahol elhangzott, hogy a magyar tulajdonú cégeket is meg kell védeni, 2020 végéig külföldi szereplő csak miniszter engedéllyel szerezhet tulajdont kiemelt ágazatokban, stratégiailag fontos vállalatokban. A rendeletről és annak lehetséges hátteréről Szendrői Gábor, a Concorde MB Partners ügyvezetője nyilatkozott a Portfolio-nak.

Volt bármilyen előjele a rendeletalkotásnak? Mekkora meglepetés a Magyar Közlönyben tegnap megjelent új szabályozás?

Lehetett hallani arról, hogy a rengeteg tervezett intézkedés között ez is szerepelhet. De az volt a remény, hogy a tervezés és a végrehajtás között ez a dolog elhal – lesz, aki rájön, hogy ez a hazai vállalkozói szektorra akkora csapás, amit nem engedhet meg felelős kormány. Sajnos nem volt – a csapás megtörtént.

Hogyan érintheti a rendelet a már folyamatban lévő tranzakciókat?

Nagy a különbség abban, hogy amikor folyamatban levő tranzakcióról beszélsz, pontosan melyik állapotról szólsz. Aki már elköltötte az átvilágítást, annak ez már nem plusz kockázat, azaz vélhetően tovább viszi a folyamatot. Aki viszont csak most kezdene el költeni, az kétszer is meggondolja, hiszen könnyen lehet hogy költ, és egy teljesen kiszámíthatatlan és kalkulálhatatlan, azaz ismeretlen bekövetkezésű eseményként mindent elveszít, mert megállítják a tranzakcióját. De még azok is elgondolkodtak a megálláson, akik már elköltötték az átvilágítási pénzt; hiszen ők meg azon gondolkodnak, hogy ha most nekik át kell esniük egy folyamaton, akkor vajon ha esetleg ők el akarják adni a cégüket, akkor mi lesz? Azaz, mennyivel nőtt meg a kiszállási kockázatuk, azaz mennyit is ér nekik a tranzakció?

Mennyire sérülhet a hazai vállalatok külföldi befektetői megítélése? Hogyan hathat a rendelet a hazai vállalatok árazására?

A megítélése a gazdaságnak és a gazdasági stabilitásnak sérül. A cégek egyszerűen leértékelődnek. Ez olyan, mintha most azonnal kivetettek volna a vállalkozókra egy 30-35%-os vagyonadót. Ennyivel ér a számításaim szerint kevesebbet egy vállalkozás az intézkedés eredményeként. Ugyanis amikor a potenciális vevői kört jelentősen szűkítjük (ugye azt nem gondolja senki, hogy bármely külföldi vevő ezek után elindul egy folyamaton), akkor a közgazdaságtan egyszerű keresleti-kínálati viszonyai miatt az ár fog csökkenni

Mégis, mi állhat a rendelet hátterében?

Az lehetett a kormány gondolata, hogy most megroggyant a hazai vállalkozói réteg és ezzel csőstül fognak rohanni a külföldi vevők a hazai cégekért. De ez egy rossz információból levont rossz következtetés. Éppen elég baj az, hogy az eladó hazai cégek iránt nincs elég kereslet. Ez egyébként sok esetben az eladóvá váló cégek sajátosságaiból adódik. Mi a rossz információ? Az, hogy nagyon sok külföldi érdeklődés lenne hazai cégek iránt.

Mi lehet a rendelet következménye?

Én félek, hogy az, hogy a hazai vállalkozók, amikor megértik, hogy cégük vesztett az értékéből, és egy számukra is teljesen kiszámíthatatlan gazdasági környezetben dolgoznak, abbahagyják a fejlesztést és a cégükből való vagyonmenekítést választják. Illetve ismét megindul a cégközpontok külföldre áramoltatása, ugyanis az értelmezésem szerint egy cégközpont külföldre vitele nem esik a rendelet hatálya alá, és külföldi tranzakciót meg sokkal nehezebb kontrollálni.

Hogyan alakíthatja át a hazai tanácsadói szakmát az új szabályozás?

Ez kemény világot hoz a tanácsadói szakmában, mivel sok tranzakció megfeneklik, kevesen fognak tudni fennmaradni.

