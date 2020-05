Enyhítene a korlátozásokon az osztrák kancellár

Enyhítene a koronavírus-fertőzés visszaszorítása érdekében bevezetett korlátozásokon Sebastian Kurz osztrák kancellár. Ausztriában tovább csökkent az aktív betegek száma, jelenleg 732 esetet tartanak nyilván. Összesen 16 494-en kapták meg a koronavírus-fertőzést, közülük 15 182-en időközben meggyógyultak. A szövődményekbe 643-an haltak bele.

A valóság az, hogy az ausztriai tartományokban eltérő a koronavírus-járvány alakulása - tájékoztatott kedden Kurz. Kifejtette: vannak olyan tartományok, ahol már több napja egyáltalán nincs új fertőzött, másutt pedig még előfordulnak új esetek. Minél eltérőbb a helyzet a különböző tartományokban, annál nagyobb igény van a helyi szabályozásokra - tette hozzá.

A kancellár arról is beszélt: a koronavírus terjedésének mértéke Ausztria csaknem minden részében csökkenő tendenciát mutat, ezért lehetőség van a szabályok és a korlátozások enyhítésére. Éppen ezért a közeljövőben kidolgoznak egy új, egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást. Hozzátette: az egyes tartományok lehetőséget kapnak arra, hogy helyi szigorításokat vezessenek be. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ott van szükség a legkevesebb szabály bevezetésére, ahol a legalacsonyabb a fertőzésveszély.

Kurz leszögezte: nem engedhetjük meg, hogy a koronavírus miatt "túlszabályozzuk" az egyes emberek életét. Sokkal inkább az egyéni felelősséget és a józan ész fontosságát kell hangsúlyozni - tette hozzá. Várhatóan még a héten tárgyalóasztalhoz ül Sebastian Kurz kancellár Werner Kogler alkancellárral, Rudolf Anschober egészségügyi miniszterrel, valamint Karl Nehammer belügyminiszterrel, hogy egyeztessenek a részletekről.

A kormányfő arról is szót ejtett, hogy Ausztria lakói nagyszerű teljesítményt nyújtottak, részben nekik köszönhető, hogy a járvány terjedése lelassult. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a hivatalok felelőssége a fertőzöttek izolálása, elkülönítése, ugyanis ők a munkahelyükön további személyeket fertőzhetnek meg. Közben egy bécsi iskolában és egy óvodában összesen heten fertőződtek meg koronavírussal. A 13. kerületben (Hietzingben) egy óvodában az intézmény két dolgozója és négy gyerek kapta meg a vírust, míg a 9. kerületben (Alsergrundban) egy tanuló koronavírus-tesztje lett pozitív.

Az óvoda két dolgozója egy hete tudta meg, hogy fertőzött; emiatt kollegáikon és az intézménybe járó összes gyereken elvégezték a tesztet. Egyelőre nem tudni, hogy a 40 személyből hányan kapták el a fertőzést, ezért az óvodát átmenetileg bezárták.

Ezzel egy időben megkezdődtek az érettségi vizsgák Ausztriában, kedden német nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról a diákok, szerdán angolból, csütörtökön matematikából, pénteken pedig franciából, latinból vagy görögből vizsgázhatnak; jövő szerdán pedig spanyol, olasz, horvát vagy magyar nyelvből lehet érettségizni. A végzős diákok május elejétől járnak újra iskolába, hogy felkészülhessenek a megmérettetésre.

A "koronaérettséginek" is nevezett vizsgán a korábbiaktól eltérően kevesebb a követelmény: a szóbeli elmarad (ha valaki javítani szeretne, kérheti, hogy szóban is tehesse). Az írásbeli dolgozatot három tantárgyból lehet megírni, az érettségi osztályzatot pedig részben a dolgozat eredményéből, részben pedig az év végi osztályzat alapján állapítják meg. A vizsgateremben is szigorú szabályok érvényesek: a tanulók csak szájmaszkban léphetnek be a terembe, és a helyükön vehetik le azt; az asztalok között pedig legalább egy méter távolságnak kell lennie. A termekben óránként öt percen át kötelező szellőztetni.