Hogyan változtatja meg a koronavírus-válság a tőzsdét és a brókercégeket?

Sokan számítottak már fordulatra az évtizedes globális bull-piaci trendben, de azt hiszem ilyen jellegű válságra senki sem számított, de minden krízishelyzet egyben ragyogó lehetőség is. A statisztikák szerint idén megnőtt az érdeklődés a tőzsdei kereskedés iránt, nőtt a hazai számlanyitások száma, meredeken emelkedett a tőzsdei forgalom, a hazai befektetési szolgáltatók pedig rekorderedményt értek el az első negyedévben. Végh Richárddal, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatójával és Cselovszki Róberttel, az Erste Befektetési Zrt. elnökével beszélgettünk a tőzsdei korrekcióról, az ügyfelek reakcióiról, a tőzsdei kereskedési rendszer év eleji leállásairól, a home office jövőjéről, és arról a világról, ami a válság után vár ránk.

A hazai tőzsde forgalma évtizedes csúcsra emelkedett az elmúlt hónapokban, a koronavírus-járvány régen látott esést hozott, ami megmozgatta a befektetők fantáziáját. Azt hiszem, senki nem kívánta, hogy így, pont egy járvány miatt emelkedjen a BÉT forgalma.

Végh: Sokan számítottak már fordulatra az évtizedes globális bull-piaci trendben, de azt hiszem ilyen jellegű válságra senki sem számított, nem is lehetett erre számítani. A mostani vírus járvány fájdalmasan sok ember életét követelte világszerte, és békeidőben elképzelhetetlen mértékben alakította át a hétköznapokat. Emellett a gazdasági hatások is rendkívüliek: leálló globális termelési láncokkal, megugró munkanélküliséggel és számos szektorban egyik napról a másikra bekövetkező teljes leállással. A részvénypiacokon ez egyrészt megugró volatilitással, a részvényindexek történelmi méretű esésével, majd visszakorrekciójával járt, valamint a tőzsdei aktivitás, a forgalom komoly növekedésével. Ami azonban talán a legfontosabb, hogy a piacok működése végig átlátható és szabályszerű volt.

Cselovszki: Ez így van, de örülünk a forgalomnövekedésnek! Minden krízishelyzet egyben ragyogó lehetőség is. Ha változásokat hoz magával, akkor amiatt. Amennyiben a félelem, pánik miatt zuhannak az árak, de a világ nem változik meg, akkor pedig az alacsonyabb áron megvásárolható értékek miatt izgalmasak ezek az időszakok. Azt mondják, hogy tőzsdét a félelem és kapzsiság mozgatja, ilyenkor mindkettő jelentősen felerősödik.

Végh: Mit mutatnak a számok, a forgalomnövekedés együtt járt a befektetők számának növekedésével is a BÉT-en?

Végh: Több befektetési szolgáltatótól is hallottuk, hogy megnőtt az érdeklődés, számos magánszemély nyitott értékpapír-számlát a kereskedéshez, ezt a mi statisztikáink is alátámasztják.

A válsághelyzet is megmutatta, hogy mennyire fontos egy részvénypiac egészséges, sokszínű befektetői összetétele. Válsághelyzetekben jellemző, hogy a kockázatok csökkentése érdekében globális átsúlyozási döntések eredményeképp a nemzetközi intézményi befektetők – nyugdíjalapok, befektetési bankok – hamarabb kivonják a tőkét a fejlődő piacok részvénypiacairól, mint az ilyen szempontból elkötelezettebb, a helyi piacot jobban ismerő hazaiak. A lakossági befektetők aránya pedig még nőhet is, hiszen a hazai lakossági befektetők érdeklődése komoly áresések után szokott megélénkülni. A befektetők száma növekedett márciusban és áprilisban az év első két hónapjához képest, az aktív magyar magánszemély ügyfélszám mintegy 75 százalékkal, míg az aktív magyar jogi személyek száma 45 százalékkal emelkedett. A magyar retail befektetők részvényforgalmon belüli aránya a januári közel 20 százalékról áprilisra csaknem 30 százalékra emelkedett.

Márciusban és áprilisban, emelkedett a magyar szereplők aránya a BÉT részvényforgalmában, már mintegy 40 százalékát adják, míg év elején ez az arány 30 százalék körül mozgott. A magyar szereplők már év elején is vételi oldalon voltak aktívabbak (a vétel 9%-kal haladta meg az eladást), amely márciusban és áprilisban tovább emelkedett, így már közel 40 százalékkal többet vettek, mint eladtak. Ezzel szemben külföld már év elején is nettó eladó volt (közel10%), amely márciusban és áprilisban jobban elmozdult, így már több, mint 20 százalékkal haladja meg eladásuk a vételeiket.

A tőzsde idei eredményére hogyan hat a mostani turbulencia? A felpörgött forgalomra nézve nem lesz rossz év 2020.

Végh: Nemrég tettük közzé a 2019-es év beszámolóját, amiből látható, hogy 2019-ben a tőzsde bevételei emelkedtek, azonban komoly stratégiai, piacfejlesztési projekteket is végrehajtottunk. A pénzügyi eredménnyel és osztalékkal együtt az elmúlt évekhez képest kiugró, közel 1,5 milliárd forintos eredményt értünk el, amit visszaforgatunk a piacfejlesztési stratégia végrehajtása érdekében. 2020 első négy hónapja a magas piaci aktivitásnak megfelelően pénzügyileg is kedvezően alakul, és azzal kalkulálunk, hogy 2020 egészében magasabb volatilitás és forgalom lesz jellemző, mint 2019-ben, bár biztosan lesznek nyugodtabb, kevésbé aktív hónapok is.

Cselovszki: Az elmúlt években jellemzően a harmadik helyet szerezte meg a BÉT-forgalom alapján a tőzsde azonnali piacán az Erste, az elmúlt időszakban azonban alaposan feljött a Wood és a Concorde nyakára, több olyan hónap is volt, amikor a hazai tőzsdei forgalomból a legnagyobb szeletet hasította ki. Mennyire tudatos a fejlődés? Mennyire fontos az Erstének és ügyfeleinek a magyar tőzsdei kereskedés?

A fejlődés tudatos üzleti döntés része, de a valós teljesítmény nagyban függ egy szűk intézményi befektetői kör aktuális aktivitásától. A WOOD és a Concorde elsősorban az intézményi forgalom miatt erős, itt próbálunk mi is minél nagyobb szeletet kihasítani.

A brókercégek első negyedéve rekordszámokat hozott. Az Erste Befektetési Zrt.-nél hogy alakul eddig az idei év?

Cselovszki: Nem tudunk panaszkodni. Valóban vannak a tervezettől elmaradt bevételek, de a piaci volatilitás ezeket egyelőre bőven bepótolta. Ha most kellene évet zárni elégedettek lennénk, de nyugtával dicsérjük a napot, sok meglepetés lehet még az év hátralévő részében.

A vállalatok világszerte masszív költségcsökkentéssel reagáltak a válságra, csökkentették a dolgozói létszámot, visszavágták a személyi jellegű költségeket, elhalasztottak beruházásokat. Nálatok ez mennyire jellemző?

Végh: A BÉT dolgozói létszámát és árbevételét tekintve is tipikus középvállalatnak számít, hiszen 60 fővel működünk és 2,5 milliárdos árbevételt érünk el nagyságrendileg, azonban az általunk működtetett piacok és az üzleti folyamataink is szinte teljesen digitalizáltak, ezért a járvány hatására nagyon gyorsan át tudtunk állni távmunkára úgy, hogy minden szolgáltatásunk százszázalékosan üzemelt tovább. Természetesen az ügyfeleinkkel való kapcsolatokban szüneteltek a személyes találkozók, ezért ezen a téren és a rendezvények, oktatások terén is erősítjük a digitális csatornák használatát. Ezért a fejlesztéseinket újragondoltuk és elindítunk néhány digitális-IT beruházást, de alapvetően tartjuk magunkat a 2016-ban lefektetett stratégia, és a 2019-ben elfogadott 2020-as üzleti terv kereteihez.

Cselovszki: Ahogy már korábban említettem, szerencsés helyzetben vagyunk, sőt! A válságok a brókercégek számára a legintenzívebb, rengeteg emberi és technikai erőforrást igénylő időszakok, mindenki munkájára szükség van, hogy gördülékenyen ki tudjuk szolgálni az ügyfeleinket. Ezért az Ersténél a dolgozói létszámban nem történt változás, de több, már korábban is tervezett beruházást hoztunk előre, ilyen például a tömeges Home Office lehetőségének megteremtése. Létszámcsökkentés továbbra sem tervezünk, a költségek azonban folyamatos áttekintés alatt vannak.

Mennyire volt meglepő az a korrekció, ami idén február-márciusban zajlott a világ tőzsdéin?

Cselovszki: Egyáltalán nem volt meglepő. Valójában már december végétől furcsállottuk a piacok folyamatos emelkedését, hiszen egy világgazdasági lassulásban voltunk. A pandémia kitörése előtti hónapokban a nagy tőzsdék már historikus viszonylatban túlárazottak voltak, ráadásul egy igen intenzíven emelkedő időszak állt mögöttük, például az S&500 index 2019-ben több, mint 30%-ot emelkedett. A börzék jóval a sok éves átlagos értékeltség fölött forogtak, legalábbis ami a DAX és az S&P 500 indexet illeti és az előremutató P/E rátát véve értékelési alapul. Ez alól a magyar börze kivételt képezett, hiszen tavaly az egész évet az elmúlt 15 év átlagos P/E értékeltsége alatt töltötte és ez csak „egy pillanatra” változott meg február közepén, a zuhanás előtt. Ebben a túlpörgött környezetben a befektetők már eléggé óvatosak voltak, várták a komolyabb korrekciót. Az, hogy ezt egy szabad szemmel nem is látható organizmus hozta el, az persze meglepetés volt. A hazai befektetőknek annyi segítsége azonban volt, hogy a járvány következményeit a kínai példán már láthattuk, így amikor a vírus megjelent Európában, a befektetők nagyon gyorsan tudtak dönteni.

Több alkalommal előfordult, hogy a kereskedési rendszer hibája miatt leállt a kereskedés a régió több tőzsdéjén, így a BÉT-en is. Mik a tapasztalatai ezeknek a rendszerleállásoknak? Hogyan előzhető meg hasonló eset a jövőben?

Végh: A tőzsdei kereskedés leállását eredményező hibák szerencsére nagyon ritkák, ennek ellenére idén két alkalommal összesen 6,5 óráig nem lehetett kereskedni a BÉT-en, ami kiugró eseménynek számít, hiszen ilyen a BÉT-nél nagyon ritkán fordul elő. A két eset egyszer a bécsi, egyszer pedig a frankfurti tőzsde rendszereiben bekövetkező hiba eredménye volt, hiszen a BÉT a német tőzsdei kereskedési rendszert használja, amit a bécsi tőzsde közvetítésével veszünk igénybe. A régiós tőzsdék által használt Xetra kereskedési rendszer ennek ellenére is a legmegbízhatóbbak közé tartozik. Természetesen levontuk a konzekvenciákat, részletesen kielemeztük a felmerült problémákat, és megbizonyosodtunk, hogy mind a német, mind az osztrák tőzsde meghozta a szükséges intézkedéseket a hibák elkerülése érdekében, továbbá a saját folyamatainkat is áttekintettük, és tovább erősítettük a működés biztonságát.

A piaci szereplők, brókercégek és ügyfeleik hogyan élik meg az ilyen, akár több órán át tartó leállásokat?

Cselovszki: A tőzsdék szerencsére korrektül tájékoztattak minket a leállásról, a javítási folyamatról és az újraindulás várható időpontjáról is. Mi ezek alapján megfelelő tájékoztatást tudtunk adni az ügyfeleknek is. Ennek kapcsán nem volt negatív visszajelzés az ügyfelektől.

Tavaly december elején megszűnt a napi ajánlattételi limit, vagyis a részvények a korábbi 15-20 százaléknál nagyobb mértékben is elmozdulhatnak napon belül. Volt is erre példa az elmúlt hónapokban is. Hogy vizsgázott élesben a rendszer? A tőzsde és a piaci szereplők hogyan értékelik a változást?

Végh: A fix kereskedési árlimit a BÉT által 2013. decemberéig használt MMTS I. rendszer öröksége volt. Akkoriban ez volt az egyetlen olyan kontroll mechanizmus a BÉT azonnali piacain, mely az extrém árfolyam elmozdulást és a téves áron beküldött ajánlatokból születő kötéseket volt hivatott megakadályozni. A német tőzsde által fejlesztett Xetra bevezetésével a BÉT új, intelligensebb kontrollmechanizmusokat kapott az extrém ármozgások kordában tartására. Ezek az ún. volatilitási szakaszok azt biztosítják, hogy ha bizonyos határértékeket meghaladó ármozgás következne be, akkor az ügyletek létrejötte előtt aukciós szakaszba váltson a kereskedés. Az aukció ajánlatgyűjtési szakaszában a piaci szereplőknek van lehetőségük és idejük arra, hogy reagáljanak a potenciális árváltozásra, így nem feltétlen következik be hirtelen nagy árelmozdulás.

A Xetra rendszer bevezetésekor az a konszenzus született a piaci szereplőkkel való egyeztetések során, hogy az új védelmi mechanizmusok mellett a BÉT tartsa meg a napi ajánlatételi limit intézményét is. Az elmúlt években azonban azt tapasztaltuk, hogy a piac megismerte és megkedvelte a volatilitási szakaszok működését, így nem volt rá szükség, hogy fenntartsuk a régi árlimitet.

Cselovszki: A legtöbb külföldi tőzsde eddig is így működött tehát nem volt teljesen ismeretlen ez a modell. Azt gondolom, hogy az ajánlattételi limit eltörlésével a befektetőknek napon belül is lehetőségük van a nagyobb árfolyamváltozásokat lereagálni, legyenek ezek akár pozitív, akár negatív irányú mozgások.

Milyen befektetési stratégiát ajánlott az Erste az ügyfeleknek a tőzsdei esés előtt, alatt és után? Mik voltak a népszerű termékek az ügyfelek körében?

Cselovszki: Felhívtuk ügyfeleink figyelmét, hogy magas a piacok árazása és vegyék figyelembe a befektetési döntéseknél, hogy korrekcióra számíthatunk. A tapasztalatok szerint két különböző befektetői magatartás jelenik meg ilyenkor hangsúlyosan. Az egyik a nagy volatilitásban szeretne pénzt keresni, rövid időre lép piacra és az éppen aktuális hangulat alapján ad vagy vesz. Ők jellemzően a nagy esésekben vásárolnak és a nagy emelkedésekben adnak el. Ebben a körben jellemző a tőkeáttétel használata warranokkal, certifikátokkal, illetve a határidős piaci jelenlét, valamint a befektetési hitel felvétele. A másik körbe a hosszú távú befektetők tartoznak, akik értéket keresnek, és ezt akarják minél jobb áron megvásárolni. Miután ők nem a piac alját akarják megvenni, hanem jó áron szeretnének vásárolni, nekik inkább azt javasoljuk, hogy a krízis alatt folyamatosan építsék fel a portfóliójukat, hiszen azt senki sem látja előre, hogy hol van a legjobb belépési pont. Ha azonban időben szétosztják, elnyújtják a vételeiket, akkor egy krízisidőszaki átlagárral az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján már néhány éves időtávon is nagyon jó hozamot érhetnek el. Ebben a körben a részvény az egyeduralkodó termék.

Látszanak már érzékelhető változások a tőzsdei kereskedésben, a befektetők kockázatvállalási hajlandóságában, az eszközallokációban stb., amelyeket a mostani válság kényszerített ki, és amelyek akár tartósan velünk maradnak?

Végh: A hazai piacot tekintve az aktív befektetők száma növekedett március óta a BÉT-en, illetve a magyar befektetők alapvetően vevőként jelentek meg a magyar részvénypiacon. A hazai befektetők tehát bíznak a hazai gazdaságban, és a tőzsdei vállalatokban, és a korrekciót vételi lehetőségként értékelték. Nagy különbségek vannak a különböző szektorok között, ez már az első negyedéves gyorsjelentésekben is tükröződik, de majd a féléves számok lesznek igazán beszédesek a válság hatását illetően.

Cselovszki: Régen láttunk már ilyen időszakot, az elmúlt 10-12 évben pedig nagyot fejlődött a hazai befektetői közösség. 2008-hoz képest sokkal tudatosabbak, nyitottabban a fejlettebb kereskedési technikák iránt, a kockázatkezelésben, pozícióméretezésben pedig járatosabbak az ügyfelek. Talán ezért, talán azért, mert az esés eleje nagyon intenzív és egyirányú, azaz csapdáktól szinte mentes volt, de most azt a pesszimizmust, azt a depressziót nem érzékeljük, mint a pénzügyi válság idején. Sokan fedezték fel maguknak ismét a részvényeket, jelentős átrendeződést tapasztaltunk a kockázatmentes eszközökből a részvény, vagy részvény alapú befektetések felé. Hogy ez a jelenség hosszú távú lesz-e, abban ma még csak reménykedem.

Mire számítotok, meddig tarthat az a magas volatilitással jellemezhető turbulens időszak a tőzsdéken, ami az év eddigi részét jellemezte?

Végh: A koronavírus hatásával számolni kell a tőzsdéken a következő hónapokban is, nemcsak amiatt, mert kiszámíthatatlan a vírus további terjedése, hanem amiatt is, mert a globálisan integrált termelési láncok miatt azokban a gazdaságokban is lassulást idézhet elő, ahol a vírus maga kevésbé terjedt el. A piacok a reálgazdasági hatásokat lereagálják, illetve az erre adott gazdaságpolitikai válaszlépéseket is. Minden válság után a világ kicsit más lesz. A koronavírus és hatásai valószínűleg sokáig velünk maradnak. Hatására ugyanakkor növekedik a távmunka és a hozzá kapcsolódó folyamatfejlesztések jelentősége, valamint az elektronikus fizetési rendszerek és e-kereskedelem szerepe is felértékelődik.

Cselovszki: Addig, amíg a járvány kifutása bizonytalan, addig a volatilitás is magas maradhat. Megnyugtató megoldást a gyógyszeres kezelés és a védőoltás megjelenése hozhat. Egyelőre egy-két ígéretes gyógyszer van, amelyeket a hatóságok néhány országban engedélyeztek. Védőoltásra pedig – a szakemberek szerint – valószínűleg a jövő év elejéig várnunk kell, akkor viszont akár több cég is megjelenhet a termékével. Jelenleg a piacok optimisták annak tekintetében, hogy a járvány fokozatosan megszűnik a fejlett régiókban, illetve a gazdaság a járvány alacsony fokozatú szintjén is „normalizálódhat”. A volatilitás már most is csökkenőben van, de egy esetleges újabb megbetegedési hullám ismét változékonyabbá teheti az árakat! Mire a gazdaságok végleg maguk mögött tudhatják a Covid-19 hatásait, arra még minden bizonnyal éveket kell várnunk, itt a konszenzus most 3 év körülit jósol.

Mennyire jellemző a home office a BÉT-nél és az Erste Befektetési Zrt.-nél? Milyen munkakörökben dolgozó kollégáknak kell nap mint nap be kell járniuk az irodába, és kik azok, akik home office-ban dolgoznak? Mennyire volt zökkenőmentes az átállás? Mennyire maradhat tartós gyakorlat nálatok az otthoni munkavégzés?

Végh: A járvány magyarországi megjelenése után viszonylag gyorsan döntöttünk a távmunka általános bevezetéséről a dolgozóink egészségének megőrzése és BÉT működési biztonságának érdekében. A távmunka aránya 90-95 százalék között alakult, azonban most már dolgozunk az irodai visszatérés lépcsőzetes visszaállításán. Szerencsére korlátozott távmunkára már a járvány előtt is lehetőség volt a BÉT-en, ezért ennek IT és IT biztonsági feltételei már korábban is adottak voltak. De természetesen az elmúlt hónapokban sokat tanultunk a távmunkában való hatékony működésről és a csapatmunka fenntartásáról.

A BÉT szerepel azon, az ország működése szempontjából létfontosságú vállalatok listáján is, amelyeknél megkezdte tevékenységét a Honvédségnek a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoportja. A Honvédelmi Irányító Törzzsel jó és hasznos együttműködést alakítottunk ki, amely a konzultációk révén segítette egy ilyen sok bizonytalansággal járó helyzetben a működés zökkenőmentes biztosítását.

Cselovszki: A specialisták 30-50%-a, a brókerek körülbelül 20%-a dolgozik az irodában, a többiek home office-ban vannak. Az átállás gyors és zökkenőmentes volt, két héten belül beállt a rend, a normál működés. Nem várt előnyöket is hozott az otthoni munkavégzés, így vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy kisebb mértékben ugyan, de valamennyit megőrizzünk belőle a normál üzletmenet részeként is. Mindezeken túl viszont a legfontosabb szempont a kollégák egészségének megőrzése. Minden folyamatunkat ennek alapján alakítottunk ki. Korábban is adott volt a lehetőség a kollégák egy részének, hogy otthonról dolgozzanak, de a teljes körű home office szinte elképzelhetetlen volt, hiszen a tőzsdei üzletkötők rengeteg speciális rendszert használnak. Ennek ellenére - azt gondolom – az Erste kifejezetten jól vizsgázott, hiszen sikerült egy jól működő rendszert kiépíteni, így ma elmondhatjuk, hogy üzletkötőink teljes értékű munkát tudnak otthonukból is végezni.

Látszanak már olyan változások, amik tartósan megváltoztatják a BÉT és az Erste Befektetési Zrt. működését?

Végh: Ahogy a vállalati működésben vagy az oktatásban, úgy a BÉT-en is a járványhelyzet gyorsította meg a digitalizációt. Az elmúlt években számos sikeres rendezvénysorozatot építettünk fel, ilyen a lakossági befektetőknek szóló BÉT Akadémia, az iskolalátogatások vagy a különböző kkv-vezetőknek szóló események – ezeket hagyományos formában most nem tudjuk megtartani, ami a digitális megoldások, online közvetítések felé történő nyitást katalizálja nálunk is.

Cselovszki: Elkötelezettségünk a magyar tőkepiac és ezen keresztül a BÉT irányában is töretlen. Mindig is jellemző volt rá az aktív piacfejlesztés és együttműködés a BÉT-tel. Ezt szeretnénk folytatni, ebben bármilyen változást most nem látunk.

Lesz még olyan, hogy régi kerékvágás, vagy sok szempontból új világba érkezünk a válság után?

Végh: Minden krízis egyben lehetőség a megújulásra. Ezt talán senki nem tudja jobban, mint a tőzsdék. A magyar gazdaság és a magyar vállalatok válságállósága szempontjából mi korábban is rendkívül fontosnak láttuk a BÉT, mint alternatív finanszírozási forma szerepét, és azt gondolom, hogy ez a felfogás meg fog erősödni a járványhelyzet után.

Cselovszki: Én nem hiszem, hogy nagyon más világba érkezünk majd. Az emberi természet ilyen gyors változásra szerintem képtelen (lásd klímaválság, környezetszennyezés kezelése), de minden bizonnyal apróbb változások lesznek majd, például az alacsonyabb globalizációnak és a valószínűleg valamilyen szinten fennmaradó (önkéntes) szociális távolságtartásnak köszönhetően. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a karanténban töltött hetek elcsendesedése, az én, illetve család előtérbe kerülése, az elmélyülés milyen nyomokat hagy majd a társadalmon. Születhetnek új trendek és tűnhetnek el a válság előtt jól működő üzleti modellek. Nagy valószínűséggel a fejlett gazdaságokban magasabb lesz a home office aránya a járvány után is. Ugyanakkor az is valószínű, hogy az ellátási láncokat számos gazdasági szereplő rövidíteni fogja, amelynek akár a Közép-Kelet Európai régió is lehet a nyertese. Azt se feledjük, hogy a jelenlegi „kísérlet” bebizonyította, hogy az elektronikus csatornákra is bátrabban támaszkodhatunk az ügyfél-kapcsolattartásban, amely nem csak a banki vagy a brókeri szolgáltatásokra vonatkozik.

Hogyan változhat a tőzsde és egy befektetési szolgáltató szerepe a jövőben?

Végh: Azt remélem, hogy a mostani helyzet is megmutatja, hogy komoly szükség van nemzeti, illetve régiós, a helyi gazdaság vérkeringésébe szervesen beágyazott tőzsdére. A tőzsde, mint egy válságálló, innováción alapuló reálgazdaságot finanszírozó eszköz szerepe jelentősen erősödhet.

Cselovszki: Ebben szerintem nem lesz változás a jelenlegihez képest.

Készül a következő BÉT-stratégia, továbbra is marad az a cél, hogy állami vállalatok tőzsdére lépjenek? Van ennek realitása?

Végh: A tőzsdefejlesztési jelenlegi stratégiája a 2016-2020-as időszakra szól, ezért már elkezdtük a következő időszak megalapozását. Fontos azoknak a céloknak és eszközöknek, szolgáltatásoknak a folytatása, továbbfejlesztése, amelyeket a BÉT saját üzleti döntése alapján, saját erőforrásaiból képes megtenni. Így biztosan továbbra is fontos lesz a BÉT számára a hazai tulajdonú középvállalatok tőkepiaci megjelenésének a támogatása az oktatástól kezdve a részvény, vagy kötvénypiaci megjelenésig.

De továbbra is fontos a tőzsdefejlesztés állami támogatása, látható egy-egy kezdeményezés multiplikatív hatása az állam oldaláról. Az állam számára sokrétű előnyökkel jár a fejlett hazai tőkepiac és tőzsde, hiszen ez jelentheti a versenyképes, innovatív, növekedés orientált, és többségi hazai kézben lévő vállalati szektor tőke és kötvény finanszírozásának az alapját. A hazai tőzsde fejlődése szempontjából és néhány állami vállalat további fejlődése, növekedése szempontjából is előrelépés lenne ezeknek az állami vállalatoknak a tőzsdei megjelenése, amit korábbi tapasztalatok alapján a hazai magánbefektetők komoly érdeklődése és részvétele kísérne. Továbbra is bízunk abban, hogy a jövőben megszülethet olyan döntés, ami nagy állami vállalat esetében ezt az utat jelentené.

Az MVM Csoporttal nemrég aláírt stratégiai együttműködési megállapodás egyik célja éppen a vállalat tőzsdeképes szintre emelésének támogatása, a magyar gazdaság fenntartható fejlesztése, illetve a gazdasági növekedés környezeti, társadalmi és vállalatirányítási aspektusainak fokozott érvényesítése mellett.

Mit gondoltok, mennyi idő kell ahhoz, hogy a BUX új csúcsra menjen?

Végh: Semmi sem nehezebb, mint a tőzsdén egy csúcsdöntés időzítését megjósolni, ezért én nem is vállalkoznék erre. Ugyanakkor bízom abban, hogy a magyar gazdaság és a BÉT-en jegyzett tőzsdei vállalatok megerősödve győztesként kerülnek ki a válságból.

Cselovszki: Ezt a helyzetből adódó bizonytalanságok miatt nagyon nehéz megjósolni. A világgazdaság meghatározó országainak kormányai, illetve jegybankjai döbbenetes mértékű stimulusokat indítottak a válság hatásainak enyhítésére. Ez a kilábaláskor kitűnő táptalaja lehet egy rendkívül gyors emelkedésnek. Ha a járvány elül az elkövetkező hónapokban és nem látunk újabb hullámokat, akkor elképzelhető, hogy jövő ilyenkor a BUX index már az újabb csúcsokat fogja ostromolni.