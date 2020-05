Itt a nagy terv, a túlélésért átalakítják a világ egyik legnagyobb autógyártóját

Évek óta recseg-ropog a világ egyik legnagyobb autógyártó csoportja, a Renault, a Nissan és a Mitsubishi közötti együttműködés, igazából a cégcsoport egyik vállalatának sem megy jól, az eladások csökkennek, a marzsok iparági szinten alacsonyak, a problémák már jóval a mostani válság előtt jelentkeztek, a koronavírus-járvány csak felgyorsította a folyamatokat. Most új startégiával állt elő az autógyártó-szövetség, aminek lényege, hogy a szinergiahatások maximális kiaknázásáért nem csak az egyes régiókat, de az autótípusokat és a különböző technológiákat is felosztják egymás között, és minden területnek lesz egy „specialistája”, a cégszövetség más vállalatai pedig követik majd a „vezetőt”.

Új stratégiával állt elő ma a világ egyik vezető autóipari csoportja, a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség. A terv kulcseleme a leader-follower modell, amelyben az egyes vállalatok tudására, előnyeire építenek, hogy növeljék a hatékonyságot. A leader-follower modellt egyébként már alkalmazza a vállalat a haszongépjárműveknél:

Forrás: Renault

A menedzsment várakozása szerint az új modell alapján készülő járműveknél a beruházások 40 százalékkal csökkenthetők, és ez azokon a szinergiákon túl értendő, amelyek már a mostani együttműködésben is kiaknázhatók.

Ezen túlmenően referencia régiókat is meghatároznak, ezekre fókuszálnak az egyes vállalatok, amelyeknek a legversenyképesebbnek kell lenniük az adott földrajzi területen.

A Nissan Kínára, Észak-Amerikára és Japánra fókuszál,

a Renault referencia régiója Európa, Oroszország, Dél-Amerika és Észak-Afrika,

a Mitsubishi az Asean régióban és Óceániában kell a legversenyképesebbnek lennie.

A leader-follower modell a járműmodelleknél is tetten érhető lesz:

a C-SUV szegmens megújításáért 2025-től a Nissan lesz felelős,

a B-SUV szegmensben Európában a Renault lesz a vezető vállalat a szövetségen belül,

Dél-Amerikában a B-szegmensben racionalizálásra kerül sor, a jelenlegi 4 variánsból csak 1 marad meg a Renault és a Nissan számára is. Ezt a modellt 2 üzemben gyártják majd,

Forrás: Renault

Dél-Kelet Ázsiában és Japánban a szövetség tagjai közösen dolgoznak majd együtt, például a Nissan és a Mitsubishi a kei car kategóriában.

Forrás: Renault

2025-re a szövetség járműmodelljeinek közel fele a leader-follower modellben kerül majd fejlesztésre és gyártásra.

A már eddig is jellemző platformmegosztás továbbra is működni fog, ez a fajta együttműködés tette már eddig is lehetővé a CMF-B platformon a Renault Clio és a Nissan Juke piacra dobását, és a kei car platformon a Nissan Dayz és a Mitsubishi ek Wagon megjelenését. Új platformok is érkeznek, ezek neve CMF-C/D és CMF-EV.

A régiókon és a járműmodelleken túl a technológiákban is tetten érhető éesz a leader-follower modell:

az önvezető autózás a Nissan fókusza lesz,

a connected-car technológiáknál az Androidra épülő platformot a Renaultnál fejlesztik, a Nissan pedig Kínában lesz ennek a területnek a vezetője a szövetségen belül,

a Renault lesz felelős az elektromos-elektronikai architektúráért,

az elektromos hajtásláncok közül a CMF-A/B ePT a Renault, a CMF-EV ePT a Nissan kompetenciája,

a plug-in hibrid a C- és a D-szegmensben a Mitsubishi fókusza.

Forrás: Renault

A ma közzétett prezentációban szerepelt egy új SUV és egy a B-szegmensbe szánt elektromos modell is az európai piacra.

Forrás: Renault

A mai bejelentéseknek a befektetők is örülnek, a Renault árfolyama ma közel 7 százalékot emelkedett, ezzel azonban idén még mindig 52 százalék mínuszban áll.

A kedvező tőkepiaci hangulat és a Renault bejelentései az egész autógyártó szektort felfelé húzzák.

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images