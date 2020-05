Jönnek a véleményvezérek! A Portfolio online konferenciái nem állnak le

Lassan újraindul a gazdaság minden szegmese, ezért most életbevágóan fontos, hogy ne maradjunk le a legfrissebb és legfontosabb információkról, a meghatározó szakértői véleményekről. Ezért indított online konferenciasorozatot a Portfolio Csoport: a sorozat – amit egyre nagyobb érdeklődés övez - természetesen májusban és júniusban is folytatódik.

Fókuszban az agrárgazdaság helyzete

Május 28-án Vírusválság: veszít vagy nyer a magyar agrárium? c. online konferenciánkon az agrárgazdaság kerül fókuszba. A koronavírus-járvány olyan gyors és világméretű gazdasági változásokat okozott, amelyekre nem készülhettek fel a magyar agrárgazdasági szereplők. A magyar agrárgazdaságnak ráadásul most nem csak a koronavírus kedvezőtlen hatásaival, hanem – további víruscsapásként - a madárinfluenzával és a sertéspestissel is meg kell küzdenie.

Az online agrárkonferencia alapvető célja, hogy bemutassa, miként lábalhat ki a magyar agrárszektor a jelenlegi válságból, milyen piaci és szabályozási változásokra lehet a közeljövőben számítani, hogyan alakul a továbbiakban az agrártámogatási környezet, illetve a gazdasági nehézségek elmúltával lehet-e profitálni a kialakult rendkívüli helyzetből? Kiemelten foglalkozunk a legfontosabb kérdésekkel:

A koronavírus-járvány agrárgazdasági hatásai: hol tartunk most?

Agrárpiaci helyzetkép: mikorra várhatjuk a visszarendeződést?

Válság miatti agrártámogatási változások: uniós pénzek, vidékfejlesztés, nemzeti jogcímek

Hosszabb távú válságkezelés: további kormányzati agrártervek és uniós elképzelések

Döntések az agrárfinanszírozásban: kamatmentes hitelek, új hitelprogramok

További vírustámadások: madárinfluenza, sertéspestis

A gazdasági helyzet hatása a földeken: növénytermelés, kertészet, takarmányozás

Válság és inputanyag-piac: vetőmagok, növényvédő szerek, műtrágyák

Új kihívások az élelmiszeriparban: mire számíthatnak a hazai vállalkozások?

Villámdigitalizáció az IT szektorban: mire elég ez?

A pénzügyi és vállalati IT szektorban a banki villámdigitalizáció hatásai sem maradtak el. A koronavírus-járvány a banki ügyintézést a digitális világba tereli, a pénzintézetek nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minél több terméket, szolgáltatást digitális csatornán is elérhetővé tegyenek. De mindezt úgy kell megtenniük – rekordgyorsasággal – hogy a digitális ügyfélélmény legalább ugyanolyan jó, vagy lehetőleg még jobb legyen, mint a fióki kiszolgálás. Milyen megoldásokat választanak a bankok, és milyen jogszabályi változásokra van még szükség, ahhoz, hogy a bankok a fintecheknél és big techeknél megszokott élményt kapják meg tőlük? Június 3-án, Financial and Corporate IT: Digital UX a bankoknál c. online konferenciánkon megbeszéljük szakértőinkkel:

Fontos átalakulások az autóiparban

Hogyan alakítja át az erőviszonyokat a világ autóiparában az új technológiák megjelenése? Tudja meg soron következő járműipari online konferenciánkon. Június 4-én, a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület Járműipar 2020 online konferenciáján a magyar járműipari beszállítók színe-java beszél arról, hogyan reagálhatunk, készülhetünk fel a jelen és a jövő kihívásaira, legyen szó akár digitalizációról, akár az egyre szigorúbb szabályoknak való megfelelésről. Továbbá hogyan használhatjuk fel az Ipar 4.0 vívmányait a termelés hatékonyságának növelése, a koronavírus okozta károk enyhítése érdekében. Kiemelt témáink lesznek:

Az elektromos- és önvezető autózás forradalma az autóiparban

Az új technológiák előretörése megállíthatatlan – A győzelem kulcsa az alkalmazkodás

Az adat és a mesterséges intelligencia szerepe a jelen és a jövő járműiparában

Innovációs megoldások a járműiparban - Középpontban a termeléshatékonyság koronavírus idején

A koronavírus várhatói hatásai az Ipar 4.0 vívmányainak terjedésére

Nemzeti klímastratégia: támogatott területek és megoldások az autóiparban

A generációváltás lehet a gazdaság sikerének kulcsa?

Június 11-én rendezzük a Tudatos felkészülés a generációváltásra c. online konferenciánkat: A magyar gazdaság jövőbeli sikerének és versenyképességének kulcsa, hogy a hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalatok hogyan birkóznak meg a fennmaradásukat veszélyeztető kihívásokkal, többek között a generációváltással. Egy ilyen környezetbe robbant be a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság, mely nyomban felveti a kérdést: az új krízis hatással van-e az vállalkozásátadásra, utódlásra, vagy a dolgok haladnak a megtervezett úton?

A Hiventures és a Portfolio a hazai cégvilágnak szóló online konferenciasorozat második állomását ezért a generációváltás ügyének szenteli, ahol az érintett cégtulajdonosok, tanácsadók, befektetők első kézből kaphatnak információkat arról, hogy mik a feltételei a családi vállalkozások életben maradásának az új környezetben és hogy ebben a folyamatban hol tud segíteni a tőkealap-kezelő kkv-knak szóló programja:

Generációváltás a gyakorlatban, hogy csinálják mások?

Segítség a generációváltásban: miért van helye a tőkeprogramnak?

Generációváltás és koronavírus-válság: hogyan reagáltak a vállalkozások?

Generációváltás: hogyan lehet rá tudatosan felkészülni?

A KKVPro tőkeprogram első számai, eredményei a generációváltás tekintetében?

A tőkeági finanszírozás előnyei és jótékony hatásai

Korszakváltás jön a járműipari beszállítóknál?

Június 25-én rendezzük Járműipar: Korszakváltás a beszállítóknál koronavírus idején c. online konferenciánkat. A járműipar beszállítóinál korszakváltást hozott a koronavírus. Hogyan alakult át az iparág ezen része a vírusválság idején? Erről lesz szó online konferencia sorozatunk következő eseményén. Többek között a bevezetett piacvédelmi eljárásokról lesz szó a NAV képviselőjétől, továbbá kiemelt téma lesz az energiahatékonysági megoldások, lehetőségek feltárása. A beszállítói lánc átalakulásától - nyertesek-vesztesek, fejlesztési irányok-stratégiák a járvány után - a koronavírus rövid - és hosszútávú hatásáig európai szinten. Legyen naprakész az iparágat illetően:

A koronavírus várható hatásai Közép-és Kelet-Európa járműipari beszállítóira

Innovatív piacvédelmi eljárások a NAV-nál

Energiahatékonysági megoldások, lehetőségek az autóiparban

A koronavírus rávilágított az ellátási lánc gyenge pontjaira – Milyen új megoldások várhatóak az autóiparban?

Mi lesz a magyar beszállítók versenyelőnyével, az ellátási láncban betöltött szerepével?

Nyertesek és vesztesek – Valóban elkerülhetőek a tömeges csődök és leépítések az autóiparban?

