Hatalmas vita kezdődött: ki juthat hozzá először a koronavírus ellenszeréhez?

Továbbra is folyik a harc a koronavírus ellenszeréért, világszerte több mint száz vakcinajelöltet tartanak számon, a kutatásokkal és a klinikai vizsgálatokkal párhuzamosan a tudósok és a szakértők szerint a szükségszerűen felmerülő gyártási és disztribúciós kérdések mellett arra is mihamarabb pontos válaszokat kell találni, hogy kik jussanak hozzá majd először a vakcinához, ami a járványügyi szempontok mellett több, csak igen nehezen eldönthető kérdést is felvet majd.