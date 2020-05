Odacsaphat ma Trump a közösségi oldalaknak - Kezdődik a véres háború?

Egy régóta érlelődő háborút robbanthat ki Washington és a Szilícium-Völgy között, hogy Donald Trump a napokban összetűzésbe került a Twitterrel. A várakozások szerint az amerikai elnök ma aláírhat egy rendeletet, amivel a közösségi média vállalatok kikerülhetnek azon törvény hatálya alól, ami eddig megvédte őket a komolyabb jogi felelősségre vonásoktól. Ez pedig akár a felhasználói perek sorát is elindíthatja.

Az előzmények

Donald Trump a napokban összetűzésbe került kedvenc kommunikációs csatornájával, a Twitterrel. Meggyanúsította a Twittert, hogy korlátozza a szólásszabadságot, miután az oldal Trump két bejegyzésével kapcsolatban is arra hívta fel a felhasználók figyelmét, hogy ellenőrizzék azok valóságtartalmát.

Ezt követően az amerikai elnök szigorú szabályozást lengetett be a közösségi oldalaknak, sőt, a bezárásukkal fenyegetőzött.

Elnöki rendelet jöhet ma

Az összetűzés egy elnöki rendeletben teljesedhet ki, amit a várakozások szerint ma írhat alá Trump.

Médiaértesülések szerint Donald Trump felülvizsgálhat egy olyan törvényt, ami régóta védi a közösségi oldalakat, köztük a Twittert, a Facebokot és a Google-t attól, hogy felelősséget kelljen vállalniuk azért, amit a felhasználóik posztolgatnak. Amellett, hogy a felelősségüket elengedi a törvény, nagy szabadságot is ad nekik abban, hogy moderálják a platformjukon megjelenő tartalmakat. Emiatt régóta éri az a kritikai a közösségi oldalakat, hogy túl nagy a hatalmuk véleményformálóként.

Az elnöki rendelet a Kommunikációs Tisztességről szóló törvény 230. cikkelyének felülvizsgálatára utasíthatja a Szövetségi Kommunikációs Bizottságot (FCC). Kifejezetten azt kéri majd a rendelet, hogy vizsgálja meg a bizottság, hogy úgy is a törvény hatálya alá esnek-e a közösségi oldalak, hogy szerkesztik a felhasználók posztjait. Továbbá annak vizsgálatára kérné a rendelet a bizottságot, hogy a közösségi média oldalak nem használnak-e megtévesztésre alkalmas gyakorlatot a moderáláskor, ami esetleg nem konzisztens a felhasználói feltételeikkel.

A közösségi oldalak posztokat törölhetnek, vagy akár törölhetnek is felhasználói fiókokat jelenleg minden következmény nélkül, ha úgy ítélik meg, hogy az nem felel meg a platform szabályainak.

A közösségi oldalak akkor élveznek védelmet, amikor „jóhiszeműen” járnak el, amikor a nem megfelelő posztok, videók láthatóságát törlik vagy limitálják, de a törvény nem definiálja a rosszhiszeműséget. A rendelet arra utasítaná a hatóságot, hogy ezt tisztázza.

Mi lehet a hatása?

Ha életbe lép a törvénymódosítás, az azt jelentheti, hogy elveszíthetik a törvény által biztosított védelmet azok a közösségi média vállalatok, amelyek úgy diszkriminálják a felhasználóikat, vagy korlátozzák a hozzáférését a felhasználói fiókjához önkényesen, hogy azt nem előzte meg egy meghallgatás, vagy az nincs leírva pontosan a felhasználói feltételek között.

Ez védte meg eddig a nagy technológiai vállalatokat a jogi felelősségre vonásoktól.

Ha ez módosul, abban az esetben valószínűsíthetően több perrel nézhetnek szembe a közösségi média vállalatok, a felhasználók ugyanis perre mehetnek, ami jelentős költségeket róhat rájuk.

Más is lehet még a rendeletben

A rendelet tervezete alapján a Fehér Ház Digitális Stratégiai irodája egy olyan új eszközt adna a felhasználók kezébe, amivel a felhasználók bejelenthetik az online cenzúrát. A korlátozások jogszerűségét az Igazságügyi Minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) fogja a későbbiekben megvizsgálni. Az esetekről az FTC jelentéseket készít majd, amelyek nyilvánosan elérhetők lesznek.

Az amerikai kormányzati hivatalok az online hirdetési költekezésüket is felülvizsgálják majd, arra fókuszálva, hogy az adott platform, ahol költenek, korlátozza-e a szólásszabadságot. Emiatt pedig potenciális állami hirdetési pénzektől eshetnek el a közösségi oldalak.

Lekapcsolni nem fogja tudni őket Trump

Arra nincs jogi felhatalmazása az amerikai elnöknek, hogy a platformokat lekapcsolja, amivel korábban fenyegetőzött, hiszen ezzel alkotmányos jogokat sértene - írja a Wall Street Journal.

És nem is érné meg neki, hiszen a legfőbb kommunikációs csatornáját végezné ki, ahol jelenleg 80 millió követőjéhez tud szólni. (Eddig összesen 52 ezer posztnál jár az amerikai elnök.) Trump sűrűn használja arra is, hogy a támogatóiban dühöt vagy szimpátiát váltson ki. A közelgő elnökválasztás miatt pedig még fontosabb platform lett számára, különösen, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudja járni az országot. A Twitter fontosságát számára jól mutatja, hogy korábban azt állította, hogy az előző elnökválasztás lehet, hogy nem nyerte volna meg nélküle.

Politikai szakértők szerint Trump továbbra is használni fogja a Twitter platformját, továbbra is ontja majd a random posztokat, továbbra is támad majd posztjaiban mindenkit, aki kritizálni merészeli, és várhatóan sokszor fogja támadni a valószínűsíthető demokrata kihívóját, Joe Bident - írja a Bloomberg.

Ha lekapcsolni nem is tudja őket, de meg tudja nehezíteni az életüket.

Nem most indult ez a harc

Donald Trump még évek óta fenyegetőzik azzal, hogy fellép a közösségi média vállalatok ellen, most úgy tűnik, hogy a Twitter-sztori elindította a dominót egy agresszívabb lépéshez. Pár hete Trump azzal gyanúsítgatta a Facebook, az Instagram, a Twitter és a Google platformjait, hogy a „radikális baloldal” kontrollálja őket és hozzátette, hogy a kormányzat dolgozik azon, hogy megoldja ezt a „jogtalan helyzetet”.

Az előző próbálkozás a közösségi oldalak megregulázására 2018-ban volt, akkor Donald Trump egy olyan rendeletet fontolgatott, ami az amerikai versenyhatóságot utasította volna arra, hogy folytasson vizsgálatot a technológiai óriásoknál. Végül miután sok kritikát kapott a tervezet, így ezt végül nem írta alá.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a híreszteléseket, a médiában megjelent értesülések szerint pedig ezek a lépések csak egy rendelettervezet részei, azok változhatnak még az aláírásig. A Facebook alapítója és vezérigazgatója, Mark Zuckerberg mai nyilatkozatában azzal kommentálta az eseményeket, hogy szerinte a közösségi médiának nem kellene a politikusok posztjait megkérdőjelezni, mert a politikai beszéd a demokrácia egyik legérzékenyebb része és az embereknek látniuk kell, amit a politikusok közölni akarnak velük.

A közösségi média részvények esnek ma, az amerikai tőzsdén a nyitás előtti kereskedésben, a Facebook árfolyama 0,7 százalékos mínuszban áll, a Twitter pedig 3,5 százalékot esett.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images