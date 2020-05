Szépen nőtt a Duna House bevétele, de a koronavírus-járvány nemsokára éreztetheti hatását

A csütörtöki piaczárás után tette közzé legfrissebb számait a Duna House, a társaság bevétele kétszámjegyű ütemben nőtt, a Duna House ezzel történetének második legnagyobb negyedéves árbevételét érte el, míg a profit szintén kétszámjegyű ütemben bővült az idei első negyedévben. A Duna House a koronavírus-járványra és az annak következtében kialakult bizonytalan gazdasági környezetre való tekintettel korábban visszavonta a 2020. üzleti évre tett előrejelzését, a menedzsment jelenlegi várakozásai szerint a járvány negatív hatása az idei második negyedévet fogja leginkább sújtani.

Nagyot nőtt az első negyedéves bevétel

A Duna House április elején már közzétette az idei első negyedéves sarokszámait, amelyből megismerhettük a hálózati irodaszám, a teljes hálózatra jutó jutalékbevétel és a közvetített hitelállomány alakulását is. A társaság most a részletes számait is közzétette, a Duna House-nál az értékesítés nettó árbevétele 34,3 százalékkal 2,46 milliárd forintra emelkedett az idei első negydévben, a korábbi év azonos időszakához képest. A Duna House újabb akvizícióval és organikus bővüléssel kombinálva tovább építette növekedési sztoriját az első negyedévben, a társaság történetének második legnagyobb negyedéves árbevételét érte el, a Duna House annak ellenére kimagasló növekedést tudott elérni, hogy március közepétől már erősen jelentkeztek a COVID-19 járvány hatásai. A magyar ingatlanpiac 2019-ben kezdődő gyengélkedése mellett a töretlenül fejlődő lengyel tevékenység volt a növekedés elsődleges motorja, a konszolidált árbevételnek már az 59 százaléka Lengyelországból származott és várakozásokon felül teljesített a lengyel operáció.

A cég franchise szegmensben realizált első negyedéves árbevétele 2 százalékkal 426 millió forintra nőtt a korábbi év azonos időszakához képest, ami a társaság szerint pozitívnak tekinthető a COVID-19 március közepétől megjelenő drasztikus hatása miatt. A növekedés a lengyelországi hálózatnak köszönhető, amely 36 százalékkal tudta növelni hálózati jutalékbevételét. A saját iroda szegmens árbevétele 3 százalékkal 334,9 millió forintra csökkent az első negyedévben. A pénzügyi termék-közvetítés szegmens árbevétele 83 százalékkal 1,62 milliárd forintra nőtt az idei első negyedévben a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva, ami új rekordot jelentett. A közvetített hitelvolumen rekordszintre ugrott és elérte a 69,5 milliárd forintot (+84 százalék év/év). A bővülést kimagasló magyar (+65 százalék) és lengyel (+93 százalék) növekedés okozta, amely a lengyel Alex T. Great januári akvizícióján túl jelentős organikus növekedés eredménye. A kapcsolódó szolgáltatások szegmens árbevétele 22 százalékkal 108,6 millió forintra csökkent az első negyedévben, a csökkenés elsősorban a mérséklődő alapkezelési sikerdíjakra és az ingatlankezelési üzletág alacsonyabb tranzakciós bevételeire vezethető vissza. Az ingatlan befektetések szegmens árbevétele 60 százalékkal 49,6 millió forintra csökkent az első negyedévben.

Emelkedett a tisztított üzemi eredmény

A Duna House üzemi eredménye 26 százalékkal 306,4 millió forintra nőtt az idei első negyedévben, a korábbi év azonos időszakához képest, az EBITDA 23 százalékkal 365,9 millió forintra emelkedett 2020. első negyedévében.

A franchise szegmens EBITDA-ja 12 százalékkal 95,9 millió forintra emelkedett az idei első negyedévben, 2019. azonos időszakával összehasonlítva. A saját iroda szegmens EBITDA-ja 0,7 millió forint lett az első negyedévben, a korábbi év első negyedévének 34,7 millió forintos értékével összehasonlítva. A pénzügyi termék-közvetítő szegmens első negyedéves EBITDA-ja 210 százalékkal 222,1 millió forintra nőtt, a kapcsolódó szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 42 százalékkal 38,8 millió forintra csökkent az idei első negyedévben, míg a teljes ingatlanbefektetési tevékenység összesen 37,5 millió forint EBITDA-t generált 2020. első negyedévében.

A Duna House a transzparencia érdekében 2019. második negyedévétől „tisztított core” korrigált eredménykategóriákat tesz közzé, amelyben a MyCity ingatlanfejlesztő tevékenység eredménye mellett további korrekciót hajt végre a menedzsment által egyedinek vagy a Duna House folyamatos eredménytermelésének megítélése szempontjából lényegesnek tartott tételekkel. 2020. első negyedévében a Duna House az alábbi korrekciókat alkalmazta:

Akvizíciós költség: A Duna House akvizícióihoz kapcsolódó tanácsadói és egyéb tranzakciós költségek összesen 13,6 millió forintot tettek ki 2020. első negyedévében.

A Duna House tisztított core működési eredménye 42 százalékkal bővült 2020. első negyedévében és összesen 313,3 millió forintot tett ki.

Növekedett a negyedéves profit

A Duna House részvényeseire jutó eredmény 39,8 százalékkal 276,74 millió forintra emelkedett az idei első negyedévben, a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva.

Koronavírus update:

A COVID-19 világméretű járvány hatására kialakult rendkívül bizonytalan környezetben a Duna House 2020. április 2-án visszavonta a 2020. üzleti évre tett nyereség-előrejelzését.

A társaság gyorsjelentésének időpontjában nem állnak a Duna House rendelkezésére olyan információk, amelyek alapján a tőle elvárható megbízhatósággal tudna új előrejelzést adni a menedzsment.

A menedzsment jelenlegi várakozásai szerint a járvány negatív hatása a 2020. második negyedévet fogja leginkább sújtani.

A Duna House 2020. márciusának elején meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek a közvetítői tevékenység kijárási korlátozások alatt történő folytatásához, hálózatának és központi csapatának egyben tartásához szükségesek, és amelyek a likviditást biztosíthatják ezekben a nehéz hónapokban. A meghozott intézkedésekkel a Duna House felkészült akár egy elhúzódó válságra is.

A Duna House elemzési osztályának becslése szerint magyarországi tranzakciószámok 2020. április első felében (w15-16) érték el a mélypontjukat közel 70 százalékos visszaeséssel. A hónap második felében már megkezdődött a korrekció, amely a kijárási korlátozások május közepi enyhítésével tovább gyorsul.

A járvány okozta gazdasági válság lefolyásának számos szcenáriója létezik. A menedzsment optimista abban a tekintetben, hogy egy tartós visszaesés potenciálisan a közvetítői szerep erősödését okozhatja az ingatlan-, és a hitelközvetítésben egyaránt, ezáltal erősítve a Duna House szolgáltatásai iránti keresletet Magyarországon és a régióban is.

A MyCity lakóingatlanfejlesztési projekteken töretlenül halad az építkezés a járvány ellenére, mindkét folyamatban lévő projekt átadásra kerül az év során. A Duna House 50 százalékos tulajdonában álló MyCity Residence lakóingatlan projekt kivitelezése 2020. április végére lezárult. A lakások átadása a második negyedévben kezdődhet. A lakások 81 százaléka került eddig előértékesítésre.

Nagyot esett idén az árfolyam

A február eleje és március közepe közötti időszakban nagyot esett az árfolyam, majd a Duna House ezután április végén 2 560 forintnál ütött új lokális mélypontot, ezt követően az árfolyam képes volt kissé feljebb kapaszkodni. A Duna House csütörtökön 2 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 21,5 százalékot esett.

