Itt a bejelentés, újra módosítják a magyar bértámogatási programot

8 fővel nőtt Magyarországon a koronavírus halálos áldozatainak száma, 517-en vannak azok, akik a vírus miatt hunytak el. A gyógyultak száma folyamatosan növekszik, jelenleg 2024 főt tartanak nyilván. Az aktív fertőzöttek száma 1300 fő, ennek 42 százaléka budapesti, 58 százaléka vidéki. Kórházban 384 főt ápolnak, lélegeztető gépen 24-en vannak, ismertette a friss statisztikákat Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Budapesten a 100 főre eső fertőződések száma 104, Zala megyében 94, Fejér megyében 89, Komárom-Esztergom megyében 84, Pest megyében 43. Számottevően nem nő az új fertőzöttek száma. Budapest és 7 megye érintett leginkább a fertőződésekkel, az elmúlt napon idősotthonból nem érkezett újabb fertőzöttről értesítés. Napok óta nincs új fertőződés a 14 év alatti korosztályban, ott összesen 50 fertőzöttet tartanak nyilván, a 19 éven aluliaknál 80 a fertőzöttek száma.

A világjárvány továbbra is tart, a fertőzöttek száma egy nap alatt több mint 300 ezerrel nőtt, de emelkedett a halálozások száma is, figyelmeztetett Müller Cecília. A vírus ott is terjed, ahol korábban nem fordult elő, az új eseteket tekintve Brazília, az Egyesült Államok, India és Peru áll az élen.