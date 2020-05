Mások a fennmaradásért küzdenek, míg a Wizz Air új bázist nyit

A Wizz Air a ciprusi Lárnakán, illetve Milánó Malpensa repülőtéren nyitja meg 28. és 29. bázisát. A légitársaság Lárnakából 2020 júliusától 2 Airbus A320, Milánó Malpensáról 5 Airbus A321 repülőgéppel kínál majd összesen 30 új úti célt 15 országba - derül ki a társaság közleményéből.

A Wizz Air közel egy évtizede van jelen Cipruson, első járata 2010 decemberében szállt le a szigeten, azóta több mint 800 ezer utas utazott az országba a légitársasággal. Olaszországba 2004 óta repül a légitársaság, és már 40 millió utas választotta a vállalat több mint száz itáliai útvonalát.

A Wizz Air 28. és 29. bázisa lesz a ciprusi és a milánói.

Lárnakán közvetlenül 100, Milánóban 200 új munkahelyet teremtenek az új bázisok. Az új ciprusi járatok idei kapacitása meghaladja az egymillió utast. A milánói bázisnyitással a Wizz Air megduplázza lombardiai kapacitását. Az új útvonalakkal együtt 2020-ban már 28 desztináció lesz elérhető Malpensáról, és a bergamói repülőtér 13 úti céljával együtt összesen 41 Lombardiából.

Továbbra is közlekedik a Wizz Air 8 meglévő Milánó Malpensa-i útvonalán, beleértve a Budapest–Milánó járatokat is. Az utazási korlátozások feloldását követően a nyártól újra közlekedik majd – a légitársaság hazai bázisairól – a Wizz Air Budapest–Lárnaka, illetve Debrecen–Lárnaka járata is.

A többi légitársasághoz hasonlóan a Wizz Air utasforgalmát is jelentősen visszavetette a koronavírus-járvány, de a légitársaság májusban már elkezdte a járatok újraindítását. A cég a szektorban az erősebb fundamentumokkal rendelkezők közé sorolható, viszonylag alacsony eladósodottsággal és magas készpénzállománnyal; a menedzsment közlése szerint azt is túlélnék, ha másfél évre le kellene állni. Sőt, miközben néhány európai légitársaság, mint a Lufthansa a csőd ellen küzd, addig a Wizz Air saját bevallása szerint terjeszkedésre próbálja meg kihasználni a válságos időszakot. Az új bázisnyitások ezt szolgálhatják, akárcsak az Abu-Dzabiban alapított leányvállalat.

Címlapkép: Shutterstock