10 esemény az elmúlt 14 hétből, ami örökre bevésődött az emlékezetünkbe és a történelemkönyvekbe

Az év elején még senki sem gondolta, mi vár ránk idén, remek kilátások voltak 2020-ra. Azonban a koronavírus globális elterjedése rengeteg rekordot döntött meg, és olyan dolgok történtek ráadásul csőstül, amire legmerészebb álmainkban sem gondoltunk.

Olyan jól indult az év

Február közepén még egész jók voltak a kilátások idénre, mindenki azt latolgatta, ki lehet majd az Egyesült Államok új elnöke, a Brexiten volt még továbbra is a világ szeme, az USA-Kína közötti kereskedelmi háború is enyhülést mutatott, és már mindenki várta az olimpiáit is. Kínában megjelent egy újfajta koronavírus, mely miatt lezártak egy várost, de senki sem aggódott igazán miatta, hiszen már többször előfordult ilyesmi a történelemben, és Kína rendszerint országán belül megoldotta a problémát. Mindez 14 hete volt csupán…

1. 22 nap alatt 30 százalékos esés

Az S&P 500 index történelmet írt, ugyanis ilyen gyorsan még sosem esett ekkorát az index. Eddig 1934 februárja tartotta a rekordot, akkor 23 nap volt elegendő egy ekkora méretű zuhanáshoz.

2. Közel 10 százalékot ugrottak a legrosszabb minőségű kötvények hozamai

A pánikszerű készpénz igény és a biztonságot nyújtó állampapírokba való menekülés hatalmas hozamnövekedéshez vezetett a gyenge minőségű, CCC és azalatti minősítésű kötvények esetében, melyek hozamai jóformán egyik pillanatról a másikra 9,8 százalékkal ugrottak.

3. A Vanguard kötvény ETF-jét mélyen a nettó eszközértéke alatt kereskedték

A Vanguard Total Bond ETF-jét 6,2 százalékos diszkonttal kereskedték a nettó eszközértéke alatt, ami első hallásra igen fura, hiszen ezt a helyzetet pillanatok alatt le lehet arbitrálni, meg kell venni az ETF-et, és eladni a kötvényportfoliót. De természetesen ezt nem lehetett megtenni, ugyanis rengeteg papírból eltűnt a likviditás.

4. Csak háború idején látott mértékű költekezés

350 milliárd fontos gazdaságvédelmi csomagot jelentett be az Egyesült Királyság kormánya március 17-én, mely háborús időkben megszokott mértéket ölt.

5. Negatívvá váltak az olajárak

Április 20-án megtörtént az, ami még soha a történelemben, negatívvá vált az amerikai típusú könnyűolaj a WTI jegyzése, mely azt jelentette hogy az eladók fizettek a vevőknek, hogy csak vegyék át tőlük az olajat.

6. Több mint 20 millió ember veszítette el az állását az USA-ban

Áprilisban egész pontosan 20,5 millió amerikai állampolgár vált hirtelen munkanélkülivé a gazdasági leállások következtében, melyre február végén még valószínűleg senki sem számított, mélyen alulmúlva az akkortájt gondolt legrosszabb forgatókönyveket is.

7. Az elmúlt 300 év legnagyobb recessziója

Az angol központi bank május 6-án arra figyelmeztetett, hogy 14 százalékkal zsugorodhat idén az Egyesült Királyság gazdasága. Utoljára 1706-ban szakadt be hasonló mértékben a brit gazdaság, akkor 15 százalékkal esett a GDP.

8. Az Egyesült Királyság negatív hozamon bocsátott ki kötvényeket

Május 20-án a brit kormány 3,8 milliárd fontnyi 3 éves lejáratú állampapírt bocsátott ki, méghozzá -0,003 százalék kamaton, tehát kicsit még kevesebbet is kell majd az államnak visszafizetnie a befektetőknek. A történelemben először fordult elő a briteknél a negatív hozammal történő államkötvény kibocsátás.

9. Elképesztő módon elszállt a britek költségvetési hiánya

Áprilisban a koronavírusra fordított kiadások miatt 62,1 milliárd fontra emelkedett a költségvetés deficitje, mely hihetetlen szám, ugyanis ez nagyságrendileg az egész 2019-es év költségvetési hiányának megfelelő összeg. A 2008-9-es pénzügyi válságban ez a szám sosem volt 22 milliárd fontnál több.

10. Hatalmas rali az S&P 500-ban

A márciusi mélypontokhoz képest már 37 százalékkal emelkedett az index napjainkig, mely nem mindennapi teljesítmény.

