41 év után távozik az Electrolux gazdasági igazgatója

Június 1-től Kövér András tölti be a gazdasági igazgatói pozíciót az Electrolux Magyarországnál. Kövér András Babucs Józsefet váltja, aki 1979 decemberében került a Lehel Hűtőgépgyárhoz, az Electrolux jogelődjéhez - közölte a társaság.

Babucs József a vállalatnál eltöltött 41 év munka után nyugdíjba vonul. Kövér András 25 éve dolgozik a vállalatnál, feladata az új vállalati stratégiával összhangban az Electrolux Magyarország pénzügyi és gazdasági területeinek átfogó felügyelete, vezetése.

Kövér András vállalati pályafutása alatt már több pozíciót is betöltött az Electroluxnál. 1995-ben pénzügyi területen, controlling munkakörben kezdett a háztartásigép gyártó vállalat jászberényi hűtőgépgyárában. A 2000-es évek elején a projekt pénzügyi controlling vezetőjeként aktívan támogatta a nyíregyházi hűtőgépgyár 65 millió eurós zöldberuházását.

Az Electrolux csoporton belül nemzetközi szinten is bizonyított már, dolgozott többek között Észak-Amerikában és Romániában is pénzügyi területen. Magyarországra visszatérve a Hűtőszekrény- és Fagyasztóládagyár controlling vezetői feladataiért felelt, egy évig megbízást kapott a gyár vezetésére is, mint megbízott gyárigazgató. A vállalat gazdasági igazgatójaként 2020. június 1-től, a vállalati stratégiával összhangban, az Electrolux Magyarország pénzügyi és gazdasági területeinek átfogó felügyeletéért, vezetéséért felelős vezető.