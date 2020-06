Videón, ahogy egy Tesla beleszáll a felborult teherautóba

Belehajtott az országúton felborult teherautóba egy Tesla, amelyen feltehetően be volt kapcsolva önvezető funkció. A balesetben egyik vezető sem sérült meg, azonban nem ez volt az első eset, amely kétségeket vet fel a Tesla autopilot funkciójával kapcsolatban.

Drámai videó került ki hétvégén az internetre, amelyen egy Tesla az egyik tajvani országúton vélhetőleg teljes sebességgel haladva belehajt egy, az úton keresztben felborult teherautóba. A Tesla jármű a videón úgy néz ki, hogy semmilyen irányváltást nem kísérel meg a karambol előtt, annyi látszik, hogy füst száll fel az autó hátsó kerekei felől, tehát megkísérelte a fékezést, azonban ennek nem sok eredménye volt.

A Taiwan English News arról számolt be, hogy a tajvani országúti rendőrség előzetes vizsgálatai alapján a jármű 53 éves vezetője, Mr. Huang szerint a jármű autopilot módban volt, és 110 kilométer per órás sebességgel hajtott a baleset bekövetkezésekor. Mr. Huang állítása szerint ahogy meglátta a teherautót, rálépett a fékre.

A balesetben egyik vezető sem sérült meg.

Nem ez volt az első eset, hogy hasonló problémák merültek fel a Teslákkal, nemrég a cég egyik járműve rejtélyes körülmények között lehajtott egy szikláról a kaliforniai Santa Clara megyében. A helyi országúti felügyelet jelentése szerint a jármű 60 éves vezetőjét holtan találták a helyszínen. Arról viszont nincs bizonyíték, hogy a balesetben szerepe volt az autopilotnak.

Az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) idén nyilvánosságra hozta, hogy az autopilot szerepet játszott a 2019-es kaliforniai halálos balesetben, amikor a jármű vezetője 12,3 másodperccel a baleset előtt 69 mérföld per órás sebességet állított be az autón, egy olyan úton, amelyen 55 mérföld per órás sebességkorlátozás érvényes. Az ügynökség arról is beszámolt, hogy a vezető kezei nem voltak a kormányon a balesetet megelőző 7,7 másodpercben.

Az NTSB hasonló konklúzióra jutott a 2016-os floridai balesetet illetően, amikor egy másik Tesla vezető nem reagált időben az úton lévő teherautóra. Az NTSB azt állapította meg, hogy az autopilot szerepet játszott a balesetben, amelyben a sofőr életét vesztette.

(ZeroHedge)

Címlapkép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images