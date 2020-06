Bekeményített Szaúd-Arábia és Oroszország, elmaradhat az olajkartell ülése, amennyiben potyáznak a tagok

Továbbra is nagy a bizonytalanság akörül, hogy megtartja-e az OPEC+ az előrehozott ülését a holnapi napon. Bár az oroszok megegyeztek a szaúdiakkal, hogy kitolnák egy hónappal a jelenlegi 9,7 millió hordó/napos termelés-visszafogásukat, azonban van néhány renitens tag, aki keresztülhúzhatja a kartell és ezzel a piac számításait is.

Eddig úgy volt csütörtökön lehet a videó konferencia

Terv szerint csütörtökön tartotta volna meg az OPEC+ a tervezett ülését, azonban a kartell két vezető hatalma, Szaúd-Arábia és Oroszország még mindig nem döntött az ülés megtartása kapcsán, ugyanis néhány ország nem tartotta be a májusi rekord méretű vágás teljesítéséhez vállalt ígéretét.

Azt is hozzátették, hogy az ígéretüket megszegő országok, mint például Nigéria és Irak amennyiben nem kötelezik magukat a vállalások teljesítésére, akkor még jövő héten sem kerülhet megtartásra a tervezett megbeszélés. Eredetileg június 9-10-ére volt betervezve a soron következő OPEC+ ülés, azonban most már ez is kétségessé vált amennyiben nem tudnának megállapodni egymással a felek, aminek azért elég kicsi a valószínűsége.

A fekete bárányok

Korábban Oroszország is a fekete bárányok listáját bővítette, ugyanis nem volt jellemző, hogy betartották vállalt ígéreteiket, azonban most májustól teljesítették leutolsó vállalásaikat. A Bloomberg információ szerint viszont

Irak és Nigéria májusban kevesebb mint vállalásai felével csökkentette csak a termelését, mely felbosszantotta a kartell vezető országait.

Nem ez az első alkalom, hogy a két renitens ország nem tartja be ígéretét, a probléma már 3 éve fennáll.

Azonban most eljöhet az igazság pillanata, ugyanis a kartell azt várja a nem teljesítő országoktól, hogy az elkövetkező hónapokban kevesebbet termeljenek mint a vállalt kvótájuk, ezzel kompenzálva a korábbi nemteljesítésüket.

Bár kedden mind az iraki, mind a nigériai olajminiszter ígéretet tett a twitteren, hogy teljesíteni fogják vállalásaikat, ez egyelőre úgy tűnik kevésnek bizonyult az OPEC+ két vezető országának, Szaúd-Arábiának és Oroszországnak.

A legutóbbi OPEC+ ülés

Az április 12-i legutolsó olajalku hivatalos megállapodásai a következők voltak:

9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentést vállalt be az OPEC+ májusra és júniusra

2020 második felére 7,6 millió hordó/napra csökkenhet a vágás mértéke

majd azt követően 2022 áprilisáig 5,6 millió hordó/napra mérséklődik a termelés-visszafogás.

Ezen felül Szaúd-Arábia, Kuvait, és az Egyesült Arab Emírségek még további 1,2 millió hordó/napos termelés-csökkentést vállaltak júniusra, mellyel így az aktuális hónapban 11 millió hordó/napot is megközelítheti a kartell termelés-visszafogása.

Újra növekedhet az amerikai palaolajtermelés

Az amerikai palaolajtermelők elkezdték újra növelni termelésüket, amint az várható volt az olajárak emelkedése láttán. A tegnapi nap folyamán két palaolajtermelő cég, a Parsley Energy és az EOG Resources is már bejelentette, hogy részben vagy egészben újra szeretnék nyitni olajkútjaikat.

Az amerikai palaolajcégek piaci alapon működnek, azaz amennyiben profitábilissá válik számukra az olajtermelés, akkor növelik, amennyiben nem, akkor csökkentik termelésüket.

Az olajszektorban ez jellemzően nem igaz, ugyanis leginkább felülről, politikailag szokták meghozni a hasonló jellegű döntéseket.

Azonban ne feledjük, hogy a jelenlegi árszinteken még jellemzően nem válnak profitábilissá az amerikai palaolajtermelők, ugyanis 40-50 dolláros olajárra van szükségük a nyereséges működéshez, így továbbra is a legvalószínűbb kimenet, hogy 2 millió hordó/nappal csökkenhet a szektor kőolajtermelése idén éves szinten.

Mit dönthet majd a kartell?

Amennyiben elmaradna a megbeszélés, a legutóbbi megállapodás értelmében 2 millió hordó/nappal növelné kitermelését az OPEC+, mely csalódást kelthetne a jelenlegi piaci konszenzushoz képest. Ezt jól mutatja az olaj árának reakciója a mai hírre, ugyanis mind az amerikai típusú WTI, mind az északi-tengeri Brent lefordult, és korábbi emelkedését letörölve esésbe váltott.

a legfrissebb hírek szerint Oroszország és Szaúd-Arábia megállapodásra jutott egymás között, és júliusra is kitolhatják a jelenleg érvényben levő 9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentési megállapodásukat.

Azonban a jelenlegi egyezség feltétele, hogy a nem teljesítő tagok kompenzálják a jövőben a többlet termelésüket.

Az oroszok egy hete még azt nyilatkozták, hogy júliustól az eredeti megállapodásnak megfelelően már növelni szeretnék kitermelési szintjüket, azonban mára olyan hírek láttak napvilágot, hogy Oroszország belemenne a jelenlegi 9,7 millió hordó/napos kitermelés-csökkentés július végéig történő meghosszabbításába. Azonban várhatóan Szaúd-Arábia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek nem tervezik meghosszabbítani a júniusra ígért extra 1,2 millió hordó/napos termelés-csökkentésüket.

Nincs könnyű helyzetben az OPEC+

Címlapkép: Mikhail Svetlov/Getty Images