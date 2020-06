Koronavírus: a Főtáv újranyitja ügyfélszolgálati irodáit

A Főtáv újranyitja ügyfélszolgálati irodáit, a járványügyi helyzet enyhülése miatt – derült ki a társaság közleményéből.

A járványügyi helyzet enyhülése okán a Főtáv Zrt. június 4-től ismét megnyitja személyes ügyfélszolgálati irodáit:

Dél-budapesti ügyfélszolgálati iroda, XI. Barázda utca 20-30.,

Váci Greens, XIII. kerület Váci út 121-127.,

Kelet-pesti ügyfélszolgálati iroda, Árkád Üzletközpont, X. kerület Örs vezér tere 25/b.,

Budai Ügyfélszolgálati Központ II. Fő u. 47.(Az FKF Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati irodája).

Az irodák nyitvatartási rendjéről a társaság honlapján tájékozódhatnak az ügyfelek. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében a Főtáv Zrt. kéri a honlapján elérhető online időpontfoglalás használatát, mivel a nem időpontra érkező ügyfelek esetenként hosszabb várakozási időre számíthatnak.

Az ügyfelek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében a Főtáv Zrt. továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy az egészségügyi megelőző óvintézkedéseket tartsák be. Így az ügyfélszolgálat felkeresése esetén használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt és viseljenek maszkot, illetve az ügyféltérben egyszerre csak a nyitvatartó munkapultok számával megegyező számú ügyfél tartózkodjon, kísérő személy pedig csak indokolt esetben lépjen be az irodába.

A Főtáv Zrt. továbbra is kéri az ügyfeleket, hogy aki teheti, intézze ügyeit az online ügyfélszolgálaton, illetve fizesse számláit elektronikusan.