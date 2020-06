Jövőre már délről is érkezhet nagy mennyiségű orosz gáz

Magyarországra 2021 októberétől érkezhet gáz Szerbia felől, akár a tervezettnél is nagyobb mennyiségben - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Aleksandar Antic szerb bányászati és energiaügyi minisztert.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország többletfejlesztéseket is vállal, amennyiben a szállító vállalatok az évi 6 milliárd köbméternél nagyobb igényt jelentenek be. A határtól a magyar vezetékhálózatig tartó szakasz építése már az előkészületeknél tart, és hamarosan megszülethet az összekapcsolódási megállapodás is a szerb féllel - tette hozzá.

A tárcavezető tájékoztatása szerint Szerbia és Magyarország közös célnak tekinti, hogy regionális áramtőzsdét hozzon létre, és ezzel kiszámíthatóbbá tegye a térség áramellátását. Az együttműködés keretében a kétszeresére bővül a szerb és a magyar hálózat összeköttetési kapacitása, vagyis a duplájára nő a két ország közötti villamosenergia-csere. Az új paksi erőműblokkok termelési többlete részben Szerbiába kerülhet, és Magyarország az ottani vízi erőművek kapacitására is számíthat.

Szijjártó Péter energiabiztonsági és nemzetstratégiai szempontokkal indokolta az energetikai kapcsolatok fejlesztését. Meglátása szerint az együttműködés előnyeit Szerbia is felismerte, és mindig nyitottnak mutatkozott a magyar kezdeményezések iránt. A két ország kormánya - mint fogalmazott - évek óta sokat tesz azért, hogy kiépülhessen az észak-déli energetikai infrastruktúra Közép-Európában. A szállítási útvonalak bővítése csökkenti Magyarország és a térség kiszolgáltatottságát, de ehhez össze kell fogni a környező országokkal - tette hozzá.

Aleksandar Antic üdvözölte, hogy a két ország együttműködése energetikai projektekre is kiterjed. A tárcavezető szerint mindkét fél számára előnyös, hogy a villamosenergia-hálózataik erősítik egymást, és lát lehetőséget arra is, hogy az együttműködéshez további államok csatlakozzanak. Várakozással tekint a szerb-magyar együttműködésben megvalósuló regionális áramtőzsdére is, hiszen a kezdeményezés véleménye szerint az egész térség számára kedvező feltételeket biztosíthat a nemzetközi energiapiacon.

A szerb miniszter a kétoldalú gazdasági együttműködést ugyanolyan kiválónak értékelte, mint a politikai kapcsolatokat. Véleménye szerint a közös projektek, a magas szintű találkozók mind azt jelzik, hogy Szerbia és Magyarország kitartó munkával stratégiai partnerséget épített ki, és ezzel újabb regionális együttműködések alapjait fektette le.

Az MTI kérdésére válaszolva Szijjártó Péter kijelentette, hogy az EU-nak szüksége van Szerbiára, Magyarország pedig nemzetstratégiai jelentőséget tulajdonít déli szomszédja uniós csatlakozásának. Ezért is üdvözölte, hogy Várhelyi Olivér szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos olyan módszertant fogadtatott el Brüsszelben, amely felgyorsíthatja Szerbia EU-integrációját. A közösség nem tétlenkedhet, el kell kezdeni a következő tárgyalási fordulókat Szerbiával - tette hozzá.

Aleksandar Antic megköszönte Magyarország támogatását, hangsúlyozva, hogy az uniós tagság megszerzését Szerbia is nemzeti érdeknek tekinti. Belgrád ezért nem fordulhat el az integrációs folyamattól, a csatlakozást belpolitikai okok nem hátráltathatják - fogalmazott.

A miniszteri sajtótájékoztatót megelőzően az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója egyetértési megállapodást írt alá a Szerb Villamos Művek, valamint a szerb állami gázszolgáltató, a Srbijagas vezetőivel.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi