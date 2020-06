Meredeken emelkedik az OTP árfolyama - Érdemes még beszállni?

Április közepe óta 45 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, ekkora rali után adódik a kérdés, olcsó vagy drága az OTP részvénye, adni vagy venni kell a bankrészvényt? A kérdést nem kellene túlbonyolítani, Csányi Sándor május közepén arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány előtti 15 ezer forintos OTP-árfolyam egyáltalán nem volt túlzó, és nincs kétsége abban, hogy az az ár vissza fog térni, szóval a bankvezér szavai alapján van még tere az emelkedésnek. Most megnéztük, mit gondolnak az elemzők az OTP-részvényről, olcsó vagy drága a fontosabb árazási mutatók alapján.

Egyre meredekebb emelkedés

Az OTP árfolyamát is alaposan megviselte a koronavírus-járvány, a bankpapír február közepén még a történelmi csúcsához közel, 15 720 forinton is állt, vagyis rekordszinten érte a válság, onnan 2 hónap alatt elveszítette az értékének a felét, és egészen 7865 forintig zuhant. Miközben a világ tőzsdéi már március közepe óta emelkedtek, az OTP árfolyama folyamatosan nyomás alatt állt, és csak április vége felé talált magára, az elmúlt napokban azonban ahogy egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a világ vezető részvényindexei nem, hogy új mélypontra nem esnek, hanem egyre közelebb kerülnek a korábbi csúcsokhoz, az OTP is meredeken emelkedett, az április közepi mélypontról már 45 százalékot emelkedett az árfolyama.

Az év elejéhez képest közel 50 százalékos zuhanás és a 45 százalékos felpattanás eredője az, hogy az OTP árfolyama idén még mindig 26 százalék mínuszban áll, amivel még mindig az élmezőnyhöz tartozik a régiós bankrészvények között, az Erste értékének harmadát, több lengyel bank 40-50 százalékát veszítette el.

P/BV

A bankrészvények árazására leginkább használt mutató, az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosaként számolt P/BV alapján alaposan átárazódott a szektor az elmúlt hónapokban. Miközben a csúcson még 1,6-1,8-as P/BV-szorzókat láttunk az OTP neve mellett, most a 2021-re várt könyv szerinti értékkel számolva az OTP 1,1-es szorzón forog. Ami nem változott, az az, hogy az OTP még mindig a magasabban árazott részvények közé tartozik, ami nem is véletlen, sok szektortárs irigy lehet az OTP magas saját tőke arányos nyereségére.