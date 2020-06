Technológiai forradalom kezdődik, így lehet megjátszani a részvénypiacon

Brad Neuman, az Alger befektetési stratégája szerint az okostelefonok elterjedésével lezárult egy szakasz a technológiai fejlődésben, azonban rögtön át is lépünk egy 50 éves technológiai forradalmi időszakba, amelyet hosszútávon kifizetődő lehet megjátszani a részvénypiacon.

Vajon eljött már az idő, hogy vége legyen az őrült részvénypiaci ralinak? A mai hangulatot inkább a kivárás szóval lehetett jobban leírni, miközben a befektetők a friss amerikai munkanélküliségi adatokra és az EKB döntésére vártak.

Az S&P 500 már 40 százalékkal feljebb van a március 23-i mélyponthoz képest, néhányan viszont szkeptikusak a további emelkedéssel kapcsolatban. Talán kezd eljönni az idő, amikor érdemesebb hosszabb távlatokban gondolkodni.

Brad Neuman, az Alger befektetési stratégája úgy gondolja, hogy egy 50 éves technológiai forradalom elé nézünk, miután az előző forradalom épp most lezárult, amelynek eredménye az okostelefonok elterjedése, és a lényegében kézben hordozható információk voltak.

Neuman a MarketWatch-nak arról beszélt, hogy az Algernél úgy gondolják, hogy most egy új, hosszú távú technológiai forradalom elején vagyunk, amelyet ők a „kapcsolt intelligencia korának” hívnak. Ez azt jelenti a cég szerint, hogy a jövőben rengeteg összekapcsolt eszköz lesz. Ha akár a dolgok internetére gondolunk, nagyon sok adat kerül létrehozásra, amelyek felkerülnek a felhőbe, az pedig a következő lépés, hogy ezekhez az adatokhoz mindenki hozzáférjen elérhető áron.

Végül minden adat, amelyet ezek a fejlett hardware, és szoftverek rendszerek elemeznek, a mesterséges intelligenciában és a jobb döntéshozatalban manifesztálódik

– mondta Neuman.

Most jön a nagy kérdés, hogy lehet mindezt megjátszani a részvénypiacon? Egyik részről a félvezető, és a felszerelésgyártókon keresztül, mint az LAM Research, amely az adatok feldolgozásában nyújt segítséget. Az olyan felhő platformot nyújtó cégekkel is érdemes szemezni, mint az Amazon és a Microsoft, amelyek az adatok elemzéséhez hardwaret és szoftvert nyújtanak, valamint mesterséges intelligenciát is fognak nyújtani, mint szolgáltatást.

A fizetési megoldások szintén kulcsszerephez jutnak a kapcsolt intelligencia korában, ami azt jelenti, hogy olyan cégekben lehet érdemes gondolkodni, mint a Visa és a PayPal. Neuman szerint az egészségügy is egy jó példája a nagy mennyiségű adat elemzésének, és jóra való felhasználásának.Az Alger ezek alapján olyan cégek részvényei tartja, amelyek alapanyagot és felszerelést nyújtanak ehhez, mint a Thermo Fisher, vagy a Bio-Techne. Végül pedig a felhőalapú szoftvermegoldásokat kínáló cégekben is érdemes gondolkodni, mint a Veeva Systems.

Azzal kapcsolatban, hogy mire alapozza ezt a stratégiát, a stratéga a következőt válaszolta:

Az egyik alapvető elképzelésünk, hogy az innováció felülmúlja a gazdasági volatilitást. Az elmúlt 150 év bármely periódusában mindig volt az innovációnak olyan területe, amely virágzott, valamint cégek, amelyek emiatt tudtak növekedni

Címlapkép: Neil Godwin/Future Publishing via Getty Images