Új fizetési technológián dolgoznak Magyarországon

A koronavírus-válság és a Mastercard fejlesztési programjának hatására nagyot nőtt a kereslet a kártyaterminálok iránt, április végéig már közel 4,000 új terminál került ki a piacra, tavaly egész évben volt a nettó terminál darabszám növekedés közel ekkora. A kártyatársaság egy partnerével együtt okostelefonra telepíthető szoftveres POS (SoftPOS) megoldáson dolgozik, az új fizetési megoldásnak elindult az integrációja és szertifikációja. Eölyüs Endrével, a Mastercard budapesti irodájának vezetõjével és Szász Ferenccel, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk mindezekről.

Hogyan érinti a Mastercardot a válság? Mik az elmúlt hetek tapasztalatai munkaszervezésben?

Eölyüs Endre: Ahogy minden más cég esetén, úgy nálunk is újra kellett gondolni az éves stratégiát, de az első pillanattól nagyon fontosnak tartottuk, hogy segítsünk a válsághelyzet enyhítésében, és a nemzeti gazdaságok újraindításában. Fizetéstechnológiai vállalatként az a feladatunk, hogy mindig az aktuális trendek előtt járjunk. A mostani helyzetben azt mondhatjuk, hogy nem kellett merőben újat kitalálnunk, a mi feladatunk az, hogy az elérhető megoldásokra hívjuk fel mind a partnereink, mind a fogyasztók figyelmét. A nyitottság most ezekre a megoldásokra a szokásosnál nagyobb, ennek fenntartása a hosszútávú cél, mert csak ezzel a bizalommal lehet tovább fejlődni.

Látnak valamilyen különleges változást a vírushelyzet miatt a magyarországi vagy nemzetközi fizetési trendekben?

Eölyüs Endre: A válság kapcsán a Mastercard egyik első lépése volt, hogy a helyi döntéshozókkal egyeztetve megemelte a bolti kártyás fizetésekhez kapcsolódó PIN limitet. Eleve azt látjuk, hogy ahol elérhető az érintésmentes fizetés, ott szívesen is használják a fogyasztók. 17 országban végeztünk egy kutatást a mostani helyzet kapcsán, és az eredmények is ezt igazolják: a megkérdezettek közel 80 százaléka fizet érintésmentesen, túlnyomó többségük pedig nem csak a járvány alatt, de hosszútávon is szeretne majd így tenni. Összességében pedig azt látjuk, hogy a járvány kezdete óta az online és fizikai vásárlások terén is leszűkült azon termék és szolgáltatás-kategóriák palettája, amire költenek az emberek, de ebben a leszűkült térben a korábbiaknál nagyobb szerep jut az elektronikus fizetéseknek.

Mit jelent a gyakorlatban az a kormányzati bejelentés, hogy az online kasszát használó kereskedők (azaz a magyar kereskedők túlnyomó többsége) 2021 januárjától kötelesek mindenhol biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét? Hogyan érinti ez a kártyakibocsátókat? Mekkora üzletet látnak ebben, és jelentheti-e ez a lépés a hatalmas magyarországi készpénzforgalom csökkenését?

Eölyüs Endre: A Mastercardnál minden olyan intézkedésnek örülünk, ami a digitális fizetések térnyerését segíti elő. Úgy látjuk, hogy idővel nem a kártya és a készpénz, hanem a különböző digitális fizetési formák közti versenyről beszélgethetünk majd. A mostani döntés is ezt erősítheti, színesedhet a fizetési piac, új szolgáltatók és szolgáltatások lépnek be, így nagyobb választási lehetősége lesz a fogyasztónak. Hosszútávon pedig éppen ezért egyre jobb lehet a vásárlói élmény, amivel minden fél csak nyer.

Április elején jelentette be a Mastercard, hogy Infrastruktúra Fejlesztési Programjának résztvevői akár már 3-4 nap alatt elérhetővé tudják tenni a kártyás fizetést a kereskedőknél. Mik az elmúlt hetek tapasztalatai, mennyire nőtt meg a kereslet?

Szász Ferenc: Egyértelműen megnőtt a kereslet. Az április végi riportok alapján közel 4,000 új terminál került ki a piacra. Viszonyítási alapként: a 2019. évi nettó terminál darabszám növekedés volt közel ekkora. A terminálok jellemzően olyan helyekre kerültek ki, ahol korábban még nem volt kártyás fizetési lehetőség, illetve a megváltozott körülményekhez alkalmazkodtak a boltok, éttermek is és a kiszállítói flottát szerelték fel terminálokkal.

Az infrastruktúra program célja a terminalizáció mellett olyan fizetési megoldások honosítása, amelyek a kis- és közép vállalkozók, vállalatok igényeihez igazodnak. Az elfogadók - a programnak köszönhetően - elkezdték az android alapú smart terminálokat illetve az okotelefonra telepíthető szoftveres POS terminálokat - az un. SoftPOS megoldásokat - integrálni a rendszereikhez. Várhatóan nyár végére ezek a megoldások már elérhetőek lesznek.

Április közepén közölte a Magyar Nemzeti Bank, hogy ismét új csúcsra emelkedett a készpénzállomány Magyarországon: meglepte ez az adat? Sokan pont arra számítottak, hogy a digitális fizetések lesznek a koronavírus-válság nagy nyertesei.

Szász Ferenc: Sajnos nem. Évek óta emelkedik Magyarországon a készpénzállomány. A mi oldalunkról mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez változzon. A COVID-helyzet miatt most sokan elkezdtek ismerkedni a digitális fizetés lehetőségével, elindult egy tanulási folyamat. Azt reméljük, hogy a jó tapasztalatok formálják majd a készpénzmentességről való általános gondolkodást is. Gondolok itt egyrészt a kereskedőkre, akik nyitnak a kártyaelfogadás és digitális fizetési megoldások felé, másrészt természetesen ott vannak a vásárlók, akik, ha megtapasztalták a gyors, kényelmes és biztonságos elektronikus fizetést, később sem fognak visszatérni a készpénzhasználatra.

A hírek szerint közös projekten dolgozik a Cellum-csoport és a Mastercard, ami - az előzetes ígéretek szerint - akár egyfajta áttörést is hozhat a fizetéstechnológiában. Mi ez a projekt pontosan, mit lehet tudni a részletekről?

Szász Ferenc: Ahogy említettem, célunk, hogy minden piaci szereplő megtalálja a számára legmegfelelőbb terminál/kártyaelfogadói megoldást. A Cellum csoport is meglátta a lehetőséget okostelefonra telepíthető szoftveres POS-ban (SoftPOS). Velük - és mellette több másik elfogadó partnerünkkel - elindult ennek az új fizetési megoldásnak az integrációja és szertifikációja.

