Elon Musk feldaraboltatná az Amazont

Az Amazon feldarabolásáról tweetelt Elon Musk csütörtökön, miután az órisácég visszautasította egy, a koronavírusról szóló könyv publikálását.

Elon Musk ismert a Twitteres ámokfutásairól, csütörtökön pedig az Amazon és Jeff Bezos került az Iron Man célkeresztjébe. Musk az Amazon feldarabolásáról írt, miután a cégóriás visszautasította annak a könyvnek a kiadását, amely megkérdőjelezte a koronavírus kockázatait, ez pedig egy olyan téma, amivel kapcsolatban Elon Musk is markáns véleményt fejtett ki.

Musk a könyv szerzőjének, Alex Berensonnak a tweetjére válaszolt, aki arról írt, hogy a Kindle Direct Publishing, az Amazon e-book kiadó egysége visszautasította az általa benyújtott koronavírussal kapcsolatos könyv kiadását.

Today refused to publish my booklet about the coronavirus because it “did not comply” with their (undisclosed) guidelines. This is outrageous censorship from a company that has gained hugely from lockdowns - and dominates the US book market, especially with stores closed! @amazon — Alex (Berenson) June 4, 2020

Erre pedig érkezett Musk válasza.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon (Musk) June 4, 2020

Az Amazon szóvivője szerint a könyvet tévesen távolították el, és kiadásra kerül. Musk állításaira nem tért ki, mely szerint az Amazont fel kellene darabolni.

Nem sokkal Musk válasza után a szerző arról tweetelt, hogy az Amazon visszalépett és megosztott egy képernyőképet a Kindletől kapott üzenetről, amelyben az írják, hogy a könyvet kiadták és néhány órán belül elérhető lesz a honlapjukon.

Looks official - BACKED DOWN! Of course I don’t know what anyone who doesn’t have and so many others pushing will do, but at least this time they backed down. @amazon — Alex (Berenson) June 4, 2020

A könyv címe egyébként Unreported Truths about Covid-19 and Lockdowns: Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates.

(Wall Street Journal)

Címlapkép: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images