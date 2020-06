Készpénzben fuldoklik a magyar gazdaság, a legjobbkor jön a kormány drasztikus lépése

A magyar gazdaság a COVID-sokk okozta digitális felpörgés ellenére úszik a készpénzben, a legfrissebb, április végi adatok szerint tovább nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány. Ezért is van nagy szükség a kormány várhatóan nagy hatású lépésére, melyet a napokban megjelent jövő évi költségvetési törvényjavaslatában rögzítettek: 60 ezer kereskedőnél lesz elérhető az elektronikus fizetés januártól, ahol eddig csak készpénzzel fizettünk. Már nemcsak POS-terminálokkal, hanem akár az azonnali fizetési rendszerre épülő megoldással is teljesíthető az új kötelezettség, ami igazi pezsgést hozhat a hazai fizetési piacra.

Áprilisban a COVID-krízis miatt tömegek szorultak karanténba, ekkor sokan fordultak a digitális, online csatornák felé a mindennapi bevásárlástól kezdve a bankoláson át a számlák befizetéséig. Iparági vélemények szerint a bankolásban 1,5-2 éves digitális ugrás zajlott le, a kártyás és más elektronikus fizetési módozatok pedig sokkal jobban előtérbe kerültek. Ennek ellenére április végére nem csökkent, hanem tovább nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány: a márciusi állományhoz képest 44 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő forint készpénz értéke.

A jó hír, hogy a márciusi, az 1998-ig visszanyúló statisztika szerint rekordnagyságú emelkedéshez képest jóval kisebb mértékű volt a forgalomban lévő készpénz megugrása áprilisban. Márciusban ugyanis még 227 milliárd forinttal nőtt az állomány, a növekedés üteme tehát némileg lassult.

A készpénztartás növekedése természetesen nem feltétlenül jelenti a készpénzhasználat növekedését is. A készpénztartás felértékelődése nyilvánvalóan összefüggésben lehet a háztartások és a vállalatok kockázatkerülésével is, esetenként irracionális magatartásával, amikor is a készpénz a szokásosnál nagyobb mértékben nemcsak fizetési eszközként, hanem alacsony kockázatú (legalábbis annak vélt) vagyonelemként is funkcionál.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára március végén közölte: március közepén, körülbelül amikor a tartós élelmiszereket vásárolták fel az emberek, a készpénzfelvétel is a szokásos mennyiség mintegy háromszorosára nőtt, de nem volt fennakadás. A negyedévente publikált, március végi adatok szerint 5385 milliárd forint készpénz volt a háztartások megtakarításában.

Talán nem túlzás azt állítani, a kormány a legjobbkor javasolt egy újabb drasztikus intézkedést a készpénz visszaszorítása érdekében: az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknek 2021-től kötelező lesz elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítaniuk – áll a 2021-es költségvetésről szóló törvényjavaslatban. A döntés mintegy 60 ezer vállalkozást érinthet, ahol most még csak készpénzzel lehet fizetni. A lépéssel a bankok és az MNB által is szorgalmazott, a banki digitalizációs javaslatcsomagban is szereplő "készpénzmentesítő" javaslatok közül az első intézkedés valósulhat meg 2021 januárjától.

Magyarországon jelenleg a legnépszerűbb elektronikus fizetési formát a pénztáraknál a bankkártyás POS-terminál jelenti, ezekből az MNB 2019 végi, legfrissebb adatai szerint 147 ezer működött a boltokban, mintegy 113 ezer fizikai kereskedői elfogadóhelyen. A Mastercard nemrégiben lapunkkal közölte, hogy az április végi riportjaik alapján közel 4,000 új terminál került ki a piacra. Viszonyítási alapként: a 2019. évi nettó terminál darabszám növekedés volt közel ekkora. A terminálok jellemzően olyan helyekre kerültek ki, ahol korábban még nem volt kártyás fizetési lehetőség, illetve a megváltozott körülményekhez alkalmazkodtak a boltok, éttermek is és a kiszállítói flottát szerelték fel terminálokkal.

Az azonnali fizetési rendszer március eleji elindulása ugyanakkor egy új alternatívát jelenthet a szabályozással érintett kereskedőknek az elektronikus fizetés biztosítására, ezt ki is emelik a törvényjavaslatban. Ehhez persze valamilyen technológiai megoldás még mindig szükséges lesz, mert a gyors, egyszerű fizetéshez a kasszarendszerekhez is integrálni kellene az azonnali fizetést. Egy egyszerű QR-kód kihelyezése a kasszák mellé szintén megfelelő lehet, a legegyszerűbb, nem túl kényelmes, de működő megoldás pedig, ha egyszerűen a kereskedő számlájára utalunk (például mobilszám másodlagos azonosítóra). Az azonnali fizetési rendszerhez Magyarországon minden bank kapcsolódott, így akinek van bankszámlája és okostelefonja, azoknak új alternatívát jelenthetnek ezek az újszerű fizetési módozatok.

Többek között azért lenne fontos a készpénzes tranzakciók visszaszorítása, mert:

a készpénzes tranzakciók szinte láthatatlanok a hatóságok számára, készpénzzel lehet a legkönnyebben adót eltitkolni vagy illegális bevételekre szert tenni, ezért a fekete- és szürkegazdaság melegágya,

a készpénz szállítása, előállítása, kezelése, számolása stb. éves szinten 100 milliárd forint körüli költséget jelent a magyar társadalomnak az MNB egy becslése szerint.

a világ egyszerűen arrafelé halad, hogy a készpénz jelentősége marginális lesz, a transzparens, kényelmes, biztonságos elektronikus fizetési formák váltják fel idővel.

az MNB nemrégiben publikált éves jelentésében a közvetlenül a készpénzgyártással összefüggő költségről is képet kaphatunk. A jegybank 2019- ben bruttó 10,9 milliárd forintot költött készpénzgyártásra, amely közel azonos mértékű volt az előző évi ráfordítással.

Durván fél éve van a jelenleg csak készpénzt elfogadó 60 ezer kereskedőnek arra, hogy valamilyen elektronikus fizetést, bankkártyás vagy azonnali utalásra épülő megoldást bevezessenek. A kártyás fizetés ma már pár nap alatt is bevezethető, az azonnali fizetésre épülő megoldásokat ugyanakkor a piaci szereplők még csak most fejlesztik, a területen úgy tudjuk, több cég is aktívan dolgozik. Januárban láthatjuk majd meg, a kereskedők milyen opciók közül választhatnak, illetve hogy az új fizetési megoldások a fogyasztók számára mekkora költséggel járhatnak.