Szerdán még arra készült az Egyesült Államok, hogy kitiltanak minden kínai utasszállító repülőgépet az országból, ma viszont úgy döntött Washington, hogy inkább elvetik ennek ötletét és csak felezik a repülőjáratok számát - írja a Reuters.

Ma jelentette be az amerikai közlekedési hivatal, hogy két kínai utasszállítógép léphet be hetente az Egyesült Államok területére, miután Peking is enyhítette a koronavírus miatt meghozott korlátozásokat a külföldi repülőjáratokra.

Eddig négy járat közlekedhetett Amerikába hetente, Washington eddig a teljes tiltást fontolgatta.

A hivatal hozzátette: ha Kína tovább korlátozza az amerikai utasforgalmat, Washington is válaszlépést fog tenni.

