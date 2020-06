Veszélyes vizeken: nagyon nem mindegy, milyen stratégiát választunk most a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Érdemes az erős mérlegű, kezelhető eladósodottságú vállalatok részvényeibe fektetni, mert azok nem csak az idén év eleji tőzsdei zuhanásban teljesítettek jól, de az eddig eltelt öt hónapban is erősek voltak, és az év hátralévő részében is felülteljesíthetnek, vélik a SocGen elemzői. Bár a márciusi tőzsdei mélypontok óta a magas eladósodottságú vállalatok részvényárfolyama is nagyot emelkedett, ezeket a papírokat érdemes kerülni, a hitelpiaci folyamatok alapján a helyzetük tovább romolhat, a részvényeik pedig tartósan nyomás alá kerülhetnek.