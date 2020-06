Elkészülhet-e egy éven belül a koronavírus ellenszere?

Világszerte versenyt futnak az idővel azért, hogy megtalálják a koronavírus ellen hatásos vakcinát, bár Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi főtanácsosa korábban elmondta, hogy szerinte akár már a következő év elejére elkészülhet a koronavírus elleni vakcina, azonban úgy tűnt, hogy a gyorsított ütemű fejlesztések lehetséges sikerében sokan kételkednek. A járványügyi szakember nemrég ismét kiemelte, hogy a korábbi előrejelzése törekvőnek tűnhet, de szerinte az minden bizonnyal megvalósítható.

Folyik a harc a koronavírus ellenszeréért

Péntek délutánig bezárólag világszerte igazoltan több mint 6,6 millióan fertőződtek meg a koronavírussal a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, míg a járványban több mint háromszázkilencvenezren vesztették életüket. A fejlett országok fokozatosan enyhítenek a járványügyi korlátozásaikon, emellett több feltörekvő országban ijesztő gyorsasággal terjed a koronavírus, eközben szerte a világon elképesztő erőfeszítéseket tesznek, hogy megtalálják a koronavírus ellenszerét.

Az amerikai kormányzat a Manhattan terv mintájára olyan erőfeszítéseket tett, amelynek keretében drasztikusan lecsökkentenék a koronavírus-vakcina kifejlesztéséhez szükséges időt, azzal a céllal, hogy az év végére elegendő dózis álljon rendelkezésre a legtöbb amerikai számára.

Az Operation Warp Speed nevű program összefogja a magán gyógyszergyártó társaságokat, a kormányzati ügynökségeket és a katonaságot is, és a Bloomberg korábbi beszámolója szerint a program segítségével akár nyolc hónappal is lecsökkenthető lenne a vakcina fejlesztési ideje.

Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója, a Fehér Ház járványügyi főtanácsosa -aki résztvevője a projektben résztvevő csapatnak- korábbi nyilatkozatában elképzelhetőnek nevezte, hogy ha minden jól megy, akkor a következő év januárjára elkészüljön a koronavírus elleni vakcina, azonban azt is elismerte, hogy több dolog is félre csúszhat.

Elkészülhet-e egy éven belül a koronavírus elleni vakcina?

Anthony Fauci korábban arról beszélt, hogy a koronavírus elleni vakcina kifejlesztéséhez 12-18 hónapra lehet szükség, később a járványügyi szakember megerősítette, hogy az idei év elején valóban 1-1,5 éves időtartamról beszélt, hozzátéve, hogy a jövő év januárja ehhez képest egy évet jelent, így mindez nem áll annyira távol attól, amiről korábban beszélt.

A vakcina fejlesztések terén nagy tapasztalattal rendelkező gyógyszergyártó cég, a Merck vezetője nemrég szkeptikusnak mutatkozott a koronavírus vakcina 12-18 hónapos kifejlesztési időtartamával kapcsolatban, ezért a Stat többek között erről is faggatta Anthony Faucit. A járványügyi szakember kiemelte, hogy nem aggódik a vakcina fejlesztési ütemterv miatt, mivel szerinte a gyógyszeripari cégek esetében az általános tendencia a vakcinafejlesztésbe történő hatalmas beruházások miatt az, hogy addig nem lépnek tovább a következő lépésre, amíg nem teljesen biztosan abban, hogy sikerrel járnak. A cégek addig nem kezdenek bele semminek a gyártásba, amíg nem látnak tisztán a hatékonysággal kapcsolatban. Mindez a szakember szerint kitolja az időkeretet, azonban hozzátette, hogy amit ők csinálnak, az fejlesztés ’’kockázat mellett’’.

A szakember szerint mindez azt jelenti, hogy a klinikai fázis I. vizsgálatok lezárásával egy időben előkészítik a fázis III. vizsgálatok helyszíneit, ami nagyon költséges; és a vakcina gyártása még azelőtt megkezdődik, hogy tudnák, hogy az műkődik-e, mindez hónapokkal rövidíti le a folyamatot.

Forrás: Michael Reynolds/EPA/Bloomberg via Getty Images

Anthony Fauci elmondta, hogy most fejezik be a Moderna vakcinájával a klinikai fázis I. vizsgálatokat, amelynek előzetes adatai ígéretesnek tűnnek, és nagyjából július elején megkezdődhetnek a fázis III. vizsgálatok is, és nagyon valószínű, hogy erre az AstraZeneca vakcinája esetében is sor kerül majd.

A járványügyi szakember úgy vélte, hogy a vakcinák vizsgálata nyomán hamarosan, akár novemberre jelzést kaphatnának azok hatékonyságáról. Amennyiben egy vakcina hatékonynak bizonyul, és aközben a gyártása már folyamatban van decemberre és januárra, akkor szerencsés esetben, ha valóban hatékony, akkor az év végére, vagy a következő év elejére számottevő dózis állhatna rendelkezésre. Fauci elismerte, hogy mindez törekvőnek tűnhet, de szerinte minden bizonnyal megvalósítható.

Fontos döntést jelenthet be az amerikai kormányzat

A héten a New York Times arról számolt be, hogy az amerikai kormányzat öt társaságot választott ki: a kiválasztott társaságok a legvalószínűbb jelöltek a koronavírus elleni vakcina előállítására. A lap szerint a döntés a következő hetekben kerülhet majd bejelentésre a Fehér Házban.

A kiválasztott társaságok között szerepel a Massachusetts-i székhelyű biotechnológiai cég, a Moderna, az Oxfordi Egyetemmel közösen vakcinát fejlesztő AstraZeneca, továbbá három másik, nagy gyógyszergyártó cég is: a Johnson&Johnson, a Merck és a Pfizer is.

A járványügyi szakember azonban óvatosságra intett

Anthony Fauci mindemellett azt is kiemelte, hogy ha lesz koronavírus elleni vakcina, esély van arra, hogy az nem fog sokáig védelmet nyújtani; ha a Covid-19 úgy viselkedik, mint más koronavírusok, akkor a szakértő szerint valószínű, hogy nem beszélhetünk hosszú távú immunitásról még vakcinával sem.

A járványügyi szakember szerint a koronavírusok történelmét megvizsgálva látható, hogy a leggyakoribb koronavírusok (amelyek az influenzajárványokat okozzák) elleni védőoltások is 3-6 hónapra szólnak, de mindig kevesebb időszakra, mint egy év.

Címlapkép forrása: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images