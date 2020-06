Nekimegy Trump a Twitternek és a Facebooknak, mi zajlik a háttérben?

Bizarr lenne, ha pont Trump megsértődése váltaná ki a szociális média sokak által sürgetett szabályozását. Ezt ugyanis főleg a baloldal sürgeti, míg a belföldön libertárius elveket hirdető elnök például Franciaország zsarolásával akadályozta meg, hogy a technológiai óriásvállalatokat, köztük az általa támadott Twittert és Google-t megadóztassák. Az esély erre csekély, nem csak azért, mert még sok jogi akadály tornyosul az elképzelések előtt, hanem mert a problémahalmaznak csak azt az elemét emelik ki, amely Trumpnak fáj, és így a többi populistához hasonlóan, jó kérdésre rossz választ ad. A fő vitapont ugyanis nem az, hogy milyen megjegyzést fűznek a portálok a megszólalásokhoz, hanem hogy melyik információnak milyen nyilvánosságot adnak. A frontvonalak pedig, mint mostanában egyre gyakrabban, nem egyenesek.

A kiváltó okokról és az elnöki rendelettervezetről a Portfolio már beszámolt. Ennek közvetlen hatása nem sok lesz, viszont célja az is, hogy előkészítse a vitatott, a médiavállalatokat védő törvényi előírás, a Kommunikációs Tisztességről szóló törvény 230-as cikkelyének módosítását vagy törlését. Az első ellentmondás: az említett szabály a szólásszabadságot hivatott megvédeni (igaz, nem csak a felhasználókét, hanem a platformokat üzemeltető cégekét is), és a szólásszabadságra hivatkozva indítottak ellene támadást. Az elnök és általában a politikusok korlátlan szólásszabadságának védelmében.

Az érintett cégek most közösen próbálnak lobbizni a tervezet ellen, a szokásostól eltérően nem csak a színfalak mögött, hanem a szélesebb közönséget megcélzó kommunikációval is. (A reakciókról és esélyekről a Politico cikkét érdemes elolvasni.) Annak ellenére, hogy a Facebook szerint nem helyes politikusok posztjait megkérdőjelezni. Eddig az egyes cégeket más-más irányból érte támadás, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is: a Facebook elsősorban adatkezelése, a Google versenykorlátozó viselkedése miatt került a célkeresztbe. Az Twitter ezeknél kisebb, a posztok zömében nyilvánosak, ezért eddig viszonylag békében hagyták (amikor feltörték egyik alkalmazottjának fiókját és így hozzáfértek felhasználóinak adataihoz, a világ még kevésbé volt érzékeny az adatvédelemre). Így jobban megengedheti magának, hogy húzgálja az oroszlán bajszát – meg is tette, egy újabb elnöki tweetet megjelölve, mint a portál alapelveivel ellentétest (a tiltakozó demonstrációk résztvevőit fenyegette meg az elnök). A függőség egyébként kölcsönös: Trump a Twitter nélkül sokkal kevesebb embert érne el – 80 millió követője van, és megszólalásait a világsajtó is azonnal felkapja.

Miért álltak össze hirtelen a Twitter mellé azok a cégek, amelyek eddig csendesen meglapultak, amíg a Facebookot és a Google-t érték a támadások? Valószínűleg érzik, hogy most már az egész ágazatot fenyegetik a kormányok. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem uerópában, Kanadában és Ausztráliában is egyre több bírságot kapnak. Arra is rájöhettek, hogy egyik kifogás se csak egyiküket érinti: a Facebook mellett a Google is az adatainkból él, de egyben kihasználja azon más médiaszolgáltatók tartalmait is, akikre találatai mutatnak. Vádolják azzal is, hogy a kereső találatainak sorolása saját társvállalatainak kedvez. A Facebook se mentes a monopolvádaktól, ráadásul ingyenességét hirdető nyilatkozatát is módosítani volt kénytelen (Magyarországon bírságot is kapott emiatt, ezután a magyar versenyhivatal a szállodafoglalás nagyágyúját, a bookingot támadta meg ugyanezzel). A Microsoft a Googlehoz sokban hasonló birodalmat épít, keresője, fordítója van, megvette a Skype-ot. Az Apple mindig is komplett ökoszisztémát épített és az Amazon is érdekkonfliktusba került, amióta saját árui mellett másokét is árulja, és saját maga sorolhatja előbbre vagy hátrébb a megtalált cikkeket keresőjében. A koronavírus-járvány során napvilágra került nemtörődömsége dolgozóinak egészségével szintén nem használt az áruházóriásnak.

Európában a Google-t rekordösszegű (2,42, milliárd eurós) versenybírsággal sújtották, mert riválisainak oldalait hátrább sorolta a találati listáján. Az ügy az Európai Bíróság Törvényszéke előtt van, a meghallgatás a keresőóriás számára nem volt kedvező, de helyzete nem teljesen reménytelen, és a majdani ítélet még megtámadható a Bíróságon (amely a másodfok). Közben az áprilisban egyéves születésnapját „ünneplő” szerzői jogi reform tárgyalásra és adott esetben fizetésre kényszerítette, ha találatai között a megtalált weboldalak szövegéből többet akart megjeleníteni. Elveszítette azt a pert is, amelynek eredményeképpen kérésre köteles lehet eltávolítani személyes adatokat a találati listájából akkor is, ha az eredeti közlés jogszerűen van fent a neten – és csak részsiker, hogy ezt csak az Európai közönségnek szánt oldalain köteles megtenni.

A Facebookot Maximilian Schrems próbálja visszatartani attól, hogy Amerikába, anyavállalatának adja át az adatokat. Bírságot kapott a Whatsapp megszerzésének engedélyezéséhez félrevezető információt közölt a versenyhatósággal és a Cambridge Analytica ügyben az angol adatvédelmi hatóság is már kiszabott egy félmillió fontos bírságot. A többi adatvédelmi hatóság is vizsgálódik.

Az Apple-nek az Írországtól kapott adókedvezményből kellett mintegy 13 milliárd eurót visszafizetnie. A bejelentkezési rendszerének sebezhetőségét felfedező hackernek meg százezer dollárt fizetett azért, hogy ezt felfedezte (a „bug bounty” programok jutalmat adnak annak, aki egy sebezhetőséget vagy biztonsági hibát felfedezve azt a céggel osztja meg). Vizsgálat folyik az Amazon ellen is több ügyben.

Ezek az óriások annyira életünk részévé váltak, hogy hatalmuk már-már fenyegetést jelent.

Befolyásolják nem csak bevásárlásainkat, de társadalmi, sőt, magánéletünket is. Érdekes módon a videokonferenciázás és csevegés területén még van verseny, a Google Hangouts nem is lett igazi siker, és több független platform is van a piacon. Ezzel szemben a keresők piacán még a Microsoft Bing-je is mellékes szereplő, és ki tudja, hogy a yahoo-nak is van keresője? Ki ismeri a duckduckgo-t, az egykor nagyreményű ask.com-ot? A startpage pedig voltaképpen Google találatokat ad anélkül, hogy a Google tudná, hogy ki keres. A szociális hálók területén a Myspace, a magyar iwiw, a Xing vagy eltűntek, vagy egy kis rést megcélozva vegetálnak. Jimmy Wales által alapított WikiTribune, a Mastodon próbálkoznak a magánéletet védő, komoly tartalmakat kínáló, hirdetésmentes szájttá válni, de úgy tűnik, a Facebook mégis csak tud valamit, mert primátusa megingathatatlan. Nagy konkurense a fiatalok között az Instagram, de azt meg is vásárolta.A még fiatalabbak között hódít a Snapchat (amely a legújabb hírek szerint faji erőszakra való felbújtás miatt nem ajánlja többé Trump tartalmait) és a Tiktok, és lehet, hogy Zuckerberg platformja már túl van a zenitjén, de mire ütőképes ellenfele lesz, és meginog a pozíciója, még sok bájt (sőt, gigabájt) lefolyik az interneten. Közben egy független panasztestület felállításával próbálja elvenni a kritikák élét.

Az igencsak hiányos transzparencia miatt főleg a Google került a támadások kereszttüzébe, Amerikában is. Az EPIC fogyasztói csoport a nagyhatalmú Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot szólította fel, hogy vizsgálja meg a Facebook és a Google gyakorlatát, amellyel a felhasználók vásárlásait úgy követik, hogy őket technikai megoldásaikkal az intruzívabb adatvédelmi beállítások felé terelik. A fogyasztóvédők szerint egyáltalán nem biztos az sem, hogy a beállítások korlátozásait figyelmen kívül hagyva is gyűjtenek, illetve felhasználnak adatokat. Arizona állam bíróság elé is citálta a Google-t, mert az állam lakosainak adatait úgy hasznosította, hogy azok nem tudtak róla – akkor is felhasználta a helyadatokat, ha azok felhasználását csak időjárási és útvonal-információk céljára engedélyezték. Az állam főügyésze az ezáltal keresett összegek visszafizettetését követeli.

Ezekből a példákból látható, hogy sokszor a versenyhatóságok elé kerülnek az adatfelhasználással kapcsolatos ügyek, jelezve, hogy az adatvédelmi jogszabályok kikényszerítése gyengébb, mint a versenyszabályoké.Nagyon sok techcég, köztük a Facebook európai székhelye Írországban van, és amikor a vezető helyettesének távozásával hárman vették át feladatát egy egész éven át tartó átszervezés után, nagyok a várakozások. Eddig ugyan nem sok történt (azon kívül, hogy július 16-án az említett, Maximilian Schrems által indított, Facebook-ügyben ítélethirdetés várható az Európai Bíróság előtt, de ez még csak értelmezni fogja a jogszabályokat, a konkrét ügy eldöntése ezután következhet). Közben Schrems elérte, hogy egy osztrák bíróság is illetékesnek nyilvánítsa magát a Facebook elleni panaszában annak ellenére, hogy folyik párhuzamosan Írországban az eljárás az adatvédelmi hatóság előtt. Kritikák kereszttüzébe került a brit ICO (Információs Biztos Hivatala) is, mert a koronavírusra hivatkozva lelassította az eljárásokat erőforráshiányra és a vállalatok válaszadási lehetőségének járvány miatti beszűkülésére hivatkozva. Közben az illetékes minisztérium tanácsadókat bízott meg, hogy megvizsgálják, nincs-e szükség hatáskörének növelésére, hogy szembe tudjon szállni a „big tech”-hel.

A monopolhelyzet és az adatok felhasználása azonban önmagában nem lenne elég a hatalomhoz. Viszont az információáradatban, amely már az internetkorszak előtt is nehezen követhető volt, óhatatlanul szűrt információt kapunk, nem is lennénk képesek mindent befogadni, akár csak abból, amit ismerőseink ránk zúdítanak. A technika ebben segít, csak ezzel kiszolgáltatottá válunk – mondják a kritikus hangok. A technika emberei szerint azonban a platformok csak kiszolgálják az igényeinket.

Két kérdés viszont felmerül: miért a legprimitívebb igényeket szolgálják ki, és ki tehet ez ellen? A második kérdés: több verseny, a monopóliumok feldarabolása segít-e. Említsünk itt két példát: Amikor Magyarországon az új gazdasági mechanizmus logikája az addig védettnek tekintett pénzügyi szektort is elérte, létrejött például két biztosító, majd három nagybank. Ezek versenye sokszor kimerült a felszínes akcióban, reklámokban. A kisebb, kevesebb monopolerővel rendelkező szereplők azonban kevésbé tudták megakadályozni kis, független, piaci réseket kihasználó versenytársak megjelenését (főleg a banki piacon). A valódi piacgazdasági környezetben másként lenne ez? Másik példa a Bell System (az amerikai telefontársaság) feldarabolása. Ez nagyban felkurblizta a versenyt, elsősorban a távolsági beszélgetések területén. Ehhez azonban az kellett, hogy a különböző társaságok előfizetői egymással is tudjanak beszélni. El lehetne tehát képzelni egy tucat szociális hálót, amelyek felhasználói láthatják egymás posztjait? Vagy csak abban reménykedhetünk, hogy ezek a nagyok annyira átmerészkednek egymás területére, hogy így lesznek egymás versenytársai?