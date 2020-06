Sorra nyitnak a balatoni strandok: van, ahol hatalmasat nőttek az árak

A csopaki a Balaton legdrágább strandjai közé tartozik: egy felnőtt napijegyért 1600 forintot kell fizetni, ez 60 százalékos áremelést jelent 2019-hez képest.

Az üzemeltetők szerint a mostani árakkal sem biztos, hogy elkerülik a veszteséget. Béndek Edit strandgondnok ugyanakkor elmondta azt is, hogy az alapszolgáltatások mellett a csúszda és az ugrálóvár használatát is tartalmazza a jegyár, de jógát és napi aerobic-edzést is tartanak.

Keszthelyen viszont még nem volt fizetős a strand június első hétvégéjén: az időjárás azonban közbeszólt, ezért sétányként voltak nyitva. Itt nem emeltek a belépőjegyek árán.

Az ATV-nek nyilatkozó büfésnek rosszak a tapasztalatai: egyelőre alig van vendég, Pünkösd óta rossz az időjárás. A legtöbben abban bíznak, hogy legalább nullszaldósan tudják zárni a szezont.

