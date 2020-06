Olajkereskedés a gyakorlatban - Online előadás

Igazi mélységek és magasságok, hangzik gyakorta a leírás az emberi érzelmek megéléséről. Gyakorlatilag ezt kaptuk idén nem csak a részvénypiacoktól, de az olaj árfolyamától is. Bár a koronavírus okozta gazdasági hatások sokak számára nyilvánvalóak, az olaj kapcsán az átlagember ebből csak annyit tapasztalt meg, hogy jóval alacsonyabb lett a benzin ára a korábban meszokotthoz képest. De mi van akkor, ha valaki szeretné meglovagolni az olaj változó árfolyammozgásait? A Portfolio Trader online előadása pont ezt a lehetőséget fogja gyakorlati példákon keresztül bemutatni.

Hullámvasút, ami a tőzsdéken történik, de történelmi lenyomatot hagyott az olajár idei teljesítménye is. Igaz, hogy a fekete arany piaca jóval előbb tetőzött, mint a tőzsdék, és már év eleje óta megkezdte a szánkázást lefelé, de az április közepi produkciója, a mínuszos elszámoló árak és a pánik minden képzeletet felülmúlt. Más kérdés, hogy abban mindenki egyetértett, hogy az extrém alacsony olajárak rendkívüli lehetőséget és beszállót jelentenek azoknak, akik olajjal kapcsolatos befektetésen gondolkodnak. Azóta - szinte varázsütésre - elmúlt a pánik, bár kellett hozzá az OPEC megegyezés is, mindenesetre újra a 40 dolláros szinteket ostromolja az árfolyam, az olajrészvények is erőteljesen megindultak, és egyre bizakodóbb a piac.

Az biztos, hogy nem lefutott játszma még az idei év, színes és változatos árfolyammozgásokra lehet számítani, ami jó terepet nyújt mind a rövid, mind a hosszabb távon kereskedőknek.

További információ és regisztráció az online előadásra

A Portfolio Trader online előadása az aktuális piaci helyzet elemzésén túl arra is kiterjed, hogy milyen termékekkel lehet a legjobban lekereskedni az ármozgásokat attól függően, hogy kinek mi az időhorizontja és a célja, valamint milyen kereskedési platformokon lehet ezeket elérni.

Az előadás tematikája:

Hogyan lehet az olajjal kereskedni?

Milyen trendek várhatóak?

Olajrészvények és egyéb termékek

Beszállási pontok keresése a grafikonon

Időpont: 2020. június 9. 18:00 - 19:00

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A webináriumon egyszerre 100 fő tud bent lenni a virtuális teremben, így érdemes már az előadás előtt 10-15 perccel belépni, hogy biztosan legyen hely.

