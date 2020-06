Értelmes dologra is használhatnák a fiatalok az okostelefont: a legendás magyar természetfotós kitalálta

Friss projektjeikről beszéltek a vendégek a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány legfrissebb Otthon is Műhely c. online beszélgetésében. Doró Viki, a PET Kupa szervezője, Máté Bence, világhírű természetfotós és Szebenyi Péter, a Hulladékvadász.hu alapítója a civilek környezetvédelmi tevékenységének fontosságára hívták fel a figyelmet.

Doró Viki, a PET Kupa szervezője arról beszélt, hogy az elmúlt hónapok egyik fontos tapasztalata lehet, hogy környezettudatosság szempontjából még erőteljesebb zöld fordulat következhet be. A Tisza hulladékszennyezése óriási környezet-, és természetvédelmi probléma: a környezetvédő szerint ugyanakkor egyre többen csatlakoznak a kezdeményezésükhöz, számos akciójuk van évközben, egyre erősebb a kapcsolat a helyi lakosokkal, önkormányzatokkal, civil és szakmai szervezetekkel.

Szeptember közepén a Bodrog árterében gyűjtik a megrekedt hulladékot, itt is sok helyi szervező kapcsolódik be a folyamatba. Kérdés az is, hogy mennyire folytatódhat az elmúlt év egyik fontos trendje, nevezetesen az, hogy egyre több cég csapatépítő-jelleggel vesznek részt a vízihulladék gyűjtésében. Egyértelműen elkezdett változni a szemléletmód, a céges felelősségvállalás elindult a komoly akciók irányába. Az irodákból kiszabadult emberek nem félnek összekoszolni a kezüket, és bevállalják a legtöbb munkával járó akciókat is – tette hozzá.

Máté Bence, a világ egyik legismertebb természetfotósa szerint egyfajta globális ébresztő lehet a koronavírus abból a szempontból, hogy mi az, amit el tudunk veszíteni, és mi az, amit kis erőfeszítéssel is megőrizhetünk. A természetfotózás pedig azt tudja megmutatni, hogy mi az, amit a környezetünkből elveszthetünk: a fotós épp ezért igyekszik minél több embernek, köztük iskoláscsoportoknak is bemutatni az általa épített speciális leseket.

Részben az ő ötlete alapján készült el a Fajbook.hu oldal, ami arra ösztönözni a fiatalokat, hogy a telefonjukat ne csak a megszokott aktivitásokra használják, hanem a Magyarországon élő állatok fotózásával versenyezni tudjanak. A játék célja, hogy egy kitöltetlen fotóalbumot kapnak a felhasználók az egyes fajok nevével, és az üres kártyák kitöltésével egy országos szintű fotópályázatban tudnak részt venni.

Szebenyi Péter, az illegális szemétlerakás ellen küzdő Hulladékvadász.hu alapítója elmondta, hogy egyre többen töltik le az applikációjukat, és március óta is több száz lakossági bejelentést kaptak az illegális hulladéklerakókról: ezek nagy részét már továbbították a hatóságok felé, és több tucatot fel is számoltak önkéntes segítőikkel. Hamarosan pedig beszereznek egy elektromos autót, ami segít az illegális szeméttelepek felmérésében, sőt, egyben a hulladákot el is tudják vele szállítani: a tervek szerint augusztus végén elstartol az e-hulladékvadász járőrszolgálat.

Szebenyi beszélt arról is, hogy applikációjuk januárban, a Hulladékvadász by Zeewa rendszerével karöltve megújult. A Zeewa token jutalmazási rendszer bevezetésével a hulladékvadászok bejelentéseik, szemétszedési akciókon való részvételeik alkalma után jutalmat kapnak, amiket előzetesen létrehozott tárcájukba utalnak token formájában. Az applikáció és a rendszer honlapján mindennek alakulása nyomon követhető. Lehetőség van a tárcába összegeket feltölteni, amivel az eseményeket és patrónusi rendszerükben szereplő környezetvédelmi nagyköveteiket lehet támogatni.

A cikk megjelenését a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatta.

Címlapkép: Getty Images