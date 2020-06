Megállíthatatlan a Tesla, itt az új csúcs

Hétfőn új csúcson zárt a Tesla, az árfolyam szárnyalásában a kedvező részvénypiaci hangulat mellett az is közrejátszhatott, hogy a cég májusban 11 095 Sanghajban gyártott Model 3-t szállított le, ami új rekordot jelentett. A Tesla árfolyama a márciusi mélypontjáról már 172 százalékot emelkedett, a cég piaci értéke már kétszer akkora, mint a világ egyik legnagyobb autógyártójának, a Volkswagennek a piaci kapitalizációja, lassan akkorára hízik a tőzsdén, mint a legnagyobb autógyártó, a Toyota.

Új csúcson zárt hétfőn a Tesla

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a Tesla, a cég február végén új történelmi csúcson zárt, majd február végén és március elején hatalmas zuhanás következett. A február 19-i zárócsúcshoz képest az árfolyam a március 18-ig 61,8 százalékot esett, majd a március közepi mélypontról a Tesla árfolyama 172 százalékot emelkedett és a részvény hétfőn új csúcson zárt. A Tesla idén 128,1 százalékkal került feljebb.

Szárnyaltak a májusi Model 3 eladások Kínában

Az általánosan kedvező részvénypiaci hangulat mellett a Tesla részvényeinek emelkedését az is támogathatta, hogy Kínában májusban már a második egymást követő hónapban nőttek az autóeladások éves összevetésben - közölte az ázsiai ország autógyártóinak szakmai képviseleti szervezete előzetes adatokra hivatkozva.

A Tesla eladásai is igen jól alakultak: az elektromosautó-gyártó májusban 11 095 Sanghajban gyártott Model 3-t szállított le, ami új rekordot jelentett. A májusi adat több mint háromszorosa az áprilisban értékesített mennyiségnek a kínai adatközlések szerint.

A világ többi részével ellentétben a kínai autópiac ismét növekedni tud, miután az országban megfékezték a koronavírus-járványt. Miután a Tesla fremonti gyára a második negyedév első feléig zárva tart, a cég nagymértékben támaszkodik a kínai értékesítésre, hogy enyhítse a koronavírus-járvány 2020. második negyedéves számaira gyakorolt hatását.

Az Electrek szerint az erős májusi számok után a társaság júniusi eladásai valószínűleg még jobbak lehetnek majd. A Tesla csak a hónap végén kezdte meg a Shanghai Gigafactory-ben készülő, nagy hatótávú, hátsókerék-hajtású Model 3 kiszállítását, június lehet az első teljes hónap a Kínában készülő, Model 3 új verziójának szállításával összefüggésben, amivel kapcsolatban az Electrek arra számít, hogy az nagyon népszerű lehet majd.

A Tesla raliját a cég erős számai is támogatták, a társaság három egymást követő negyedévben a vártnál jobb eredménnyel rukkolt elő, emellett a cég új összeszerelő üzemet nyitott Sanghajban, segítve a gyártási költségek csökkentését. A cég az első negyedévben 88 496 autót szállított le a, 40 százalékkal többet, mint tavaly, ez új első negyedéves rekordot jelentett. Model S-ből és X-ből 12 230-at, Model 3-ból és Y-ból 76 266-ot adtak el. Az eladások emelkedése annak a tükrében is meggyőző, hogy a Tesla szempontjából fontos országok közül többen is kifutottak az állami támogatások.

A cég második negyedéves számai is fontosak lesznek majd, jelenleg az elemzői várakozások szerint a Tesla április és június között megközelítőleg hatvanhatezer autót szállíthatott le. A koronavírus-járvánnyal összefüggő gyárbezárások volatilissé tették a második negyedéves számokra vonatkozó Wall Street-i becsléseket, ezt érdemes szem előtt tartania a befektetőknek, amikor a cég július végén közzéteszi majd a második negyedéves számait.

Érdemes megemlíteni a Teslának a Russell 3000 autó- és autóalkatrész indexre gyakorolt hatását is: az index idén nagyjából 17 százalékkal került feljebb. De a Tesla többet ér, mint az index összes többi komponense együtt. Az index minden más komponense átlagosan 13 százalékkal került lejjebb. Tőzsdei szempontból vizsgálva elmondható, hogy a Tesla a teljes amerikai autóipart feljebb húzza.

Nagyra nőtt

Az elmúlt hetek ralija után a Tesla közelebb került ahhoz, hogy piaci értékben megelőzze a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát, a Toyotát. A Tesla piaci értéke duplája a Volkswagenének, több mint 3,6-szorosa a Daimlerének és közel 4-szerese a BMW-jének.

Az nem kifejezés, hogy nem olcsó

A Tesla részvényei a legtöbb árazási mutató alapján kifejezetten drágák, ráadásul az autógyártó szektoron belül értelmezhetetlen szorzókon forognak az amerikai autógyártó papírjai, erre szokták azt mondani, hogy

egyrészt a Tesla nem is összehasonlítható más autógyártókkal, mert egészen mások a növekedési kilátásai, lehetőségei, és a problémái is (például nem kell átállnia a belsőégésű motoros autók gyártásáról az elektromosra),

másrészt nem is autógyártó, hanem tech részvényként kell árazni, hiszen a Tesla egy ökoszisztémát épít, az önvezető autózás felé vezető úton fényévekkel a többiek előtt jár

ezek miatt pedig jogos a kiemelkedően magas árazás.

A piaci kapitalizáció és az árbevétel hányadosaként adódó P/S ráta alapján a 2021-re várt árbevétellel számolva a Tesla 4,7-es szorzón forog, miközben a legtöbb autógyártó részvényének árazása a 0,1-0,5-ös sávban szóródik.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy az elemzői várakozások alapján a koronavírus alaposan megviseli a hagyományos autógyártókat, főként az európaiakat, a Volkswagen, a BMW, a Daimler, a Peugeot vagy a Renault árbevétele még 2021-ben is a 2019-es alatt áll majd, ezzel szemben a Tesla bevételei másfélszeresére nőhetnek a tavalyi rekordbevételhez képest.

Historikusan sem olcsó a Tesla, a 12 havi előretekintő P/S ráta az elmúlt 5 év legmagasabb értékén áll.

A Tesla P/E rátája is értelmezhetetlen a szektortársakéhoz képest, miközben utóbbiak jellemzően 5-15 között szóródnak, az amerikai autógyártó részvényei 83-as P/E rátán forognak a 2021-re várt profittal számolva.

Az előretekintő P/E ráta pedig 130 felett áll.

Előre szaladt az árfolyam

Az árfolyam emelkedésével az elemzők egyre pesszimistábbá váltak a cég papírjaira, a legfrissebb ajánlások alapján 9 elemző vételre, 13 tartásra és 12 eladásra ajánlja a Tesla részvényeit.

Az elemzői célárak átlaga 626 dollár, ami 34 százalékkal alacsonyabb, mint a legutóbbi záróár.

