Őrület: széttépik a csődöt jelentő cégek részvényeit

A koronavírus válság miatt rengeteg cég került nehéz helyzetbe, több vállat a csőd szélére került, azonban ez nem tántorítja el a kisbefektetőket attól, hogy valósággal széttépjék ezeknek a cégeknek a papírjait, annak ellenére, hogy a cégek fundamentumai ezt nem feltétlenül idokolják. Az egyik legfelkapottabb név most kisbefektetői körökben a Hertz, amelynek piaci kapitalizációja már megközelítette az egymilliárd dollárt, pedig nem is olyan rég még kevesbb, mint 100 millió dollárt ért a vállalat.

Hertz, az egyik legfelkapottabb részvény a kisbefektetők között

A vállalat, amelyik túlélte az 1930-as évek nagy gazdasági válságát, a második világháborút, több olajár sokkot és a 2008-as pénzügyi válságot is, most történetének legnehezebb időszakát éli. A Hertz, a világ egyik legnagyobb és legrégebbi autókölcsönző cége hatalmas adósságállománnyal és hajszálvékony marzsokkal érkezett meg a mostani válságba. Korábban írtunk róla, hogy a cég csődvédelembe menekült, miután nem tudta kifizetni hitelezőit.

Bár a General Motors példájából kiindulva meg van az esély arra, hogy a vállalat az adósságának az átstrukturálása és a működésének az újragondolása után megerősödve kerüljön ki a mostani krízisből, ez korántsem egyértelmű.

Miután a csődvédelmi kérelmet bejelentette a cég, a részvényárfolyam is nagyot zuhant viszont, ahogy sok másik vállalat esetében is láttuk, a kisbefektetők kapva kaptak a kínálkozó lehetőségen és centekért belevettek a csődbe ment társaság részvényeibe, sutba dobva mindent, amit a fundamentális elemzésről valaha tudtunk. Hétfőn az árfolyam 115 százalékkal 5,5 dollárra emelkedett.

Emlékeztetőül, a cég részvényei múlt csütörtökön 80 centes árfolyamon forogtak, tehát három nap alatt közel 600 százalékos volt az emelkedés. Így már kezd körvonalazódni, hogy a kisbefektetők körében miért is annyira felkapott a részvény. Viszont vannak azért szkeptikusabbak is ráadásul nem is kevesen, hiszen a részvények közel fele van shortolva.

A volatilitás továbbra is óriási, a Hertz árfolyama a keddi kereskedésben 26 százalékkal került lejjebb, idén pedig 73,6 százalékos mínuszban van.

Napon belül a cég piaci kapitalizációja hétfőn megközelítette az egymilliárd dollárt, végül a záráskor 787 millió dollár volt a társaság piaci értéke. Viszont érdemes abba is belegondolni, hogy május 26-án 79 millió dollárt ért a cég, és továbbra is egy csődvédelem alatt álló vállalatról beszélünk.

De mégis mi a magyarázat arra, hogy egy csődbe ment vállalat részvényárfolyama ekkorát emelkedjen, amikor a fundamentumok alapján teljesen ésszerűtlen lenne egy ilyen papírba belevenni? A válasz, mint manapság megannyi hasonló esetben, a Robinhood nevű online kereskedési platformnál keresendő, amely nagyon felkapott lett a fiatalabb befektetők körében az elmúlt hónapokban, csak az első negyedévben 3 millió új számlát nyitottak a cégnél. A Robinhood ügyfelei pedig megrohamozták a Hertzet: amióta a társaság csődvédelmet kért, 80 000 új vevő érkezett meg a Robintrack szerint - amelyen a Robinhoodon felvett új részvénypozíciók változását tudjuk követni - , annak ellenére, hogy a cég helyzete továbbra is bizonytalan.

Forrás: Robintrack

Chesapeake

Az elmúlt időszakban a Hertzhez hasonlóan előkerült egy másik vállalat neve, amelyik a csőd szélére került, ez pedig a Chesapeake, az olajipar egyik úttörő vállalata. A cégről már hetek óta azt pletykálják, hogy a csőd szélén áll, ennek ellenére pénteken 25 dolláron zárt a papír, ahonnan 84,75 dollárig húzták a zárás utáni kereskedésben, tehát 239 százalékot emelkedett a részvény. A nagy emelkedés egyébként részben a múlt pénteki, vártnál jobb amerikai munkanélküliségi adatoknak volt köszönhető, valamint annak, hogy az OPEC+ tagok egy hónappal meghosszabbítják a korábbi kitermeléscsökkentési megállapodásukat.

Nem sokkal a hétfői zárás után viszont kedvezőtlen hír érkezett, a Bloomberg írta meg, hogy a Chesapeake csődvédelmi eljárást készít elő (Chapter 11), amelynek következményeként az olaj- és gázipari társaság irányítása a hitelezőkhöz kerülhet. A hír megjelenését követően az árfolyam 52 dollárra esett vissza a zárás utáni kereskedésben, ami közel 39 százalékos esést jelent. A keddi nyitás után pedig a hétfői záráshoz képest 53,6 százalékos zuhanással 37,2 dollárra esett a részvény.

Érdemes egy pillantást vetni a hírfolyamra is, ahol pontosan negyed órával a hétfői csődeljárásról szóló hír előtt még arról írtak, hogy a részvény kereskedését 22-szer fel kellett függeszteni, mert akkora volt a volatilitás. Ez jó példája annak, hogy mennyire abszurd dolgok történnek manapság a piacon.

Forrás: Zero Hedge

A csődről való pletykák már azelőtt felröppentek, hogy a koronavírus-válság miatt jelentősen csökkent a kőolaj iránti kereslet, emiatt pedig nagyot esett a kőolaj ára. A Chesapeake egy évtizeddel ezelőtt egy több mint 35 milliárd dolláros cég volt Aubrey McClendon irányítása alatt, onnan viszont megindult a lejtmenet.

Az is jól példázza, hogy mennyire kockázatos is a Chesapeake, ha megnézzük, hogy hogyan alakult a cég 2021. júniusi lejáratú kötvényének ára, ami már kevesebb, mint 2 dollárt ér.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images