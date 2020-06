Kivételes változás jön – Több százezres bírságot kockáztatnak a cégek

2020. július 1-jétől új fejezet kezdődik a magyarországi vállalkozások életében. Összeszedtük, mire kell figyelnie a kisadózóknak és kkv-knak, és hogy milyen következményekkel számolhat, aki nem lép időben.

2020. július 1-e hatalmas változást hoz a magyar vállalkozások életében. Ettől az időponttól ugyanis eltűnik a számlánkénti 100 000 forintos áfahatárra vonatkozó törvényi hivatkozás, és minden belföldi adóalanynak kiállított számlát be kell küldeni a NAV részére, vagyis azokat is, amelyekben áfát nem számítottak fel. Ezáltal ez a kötelezettség minden vállalkozót érint, így a katásokat, és azokat is, akik például havonta mindössze egy kis értékű számlát állítanak ki.

Kicsit több mint fél év múlva pedig értékhatártól és a vevő adózási státuszától függetlenül minden számla bekerül a NAV rendszerébe,

az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanis 2021.01.01-től minden belföldre és külföldre kiállított számlát érinteni fog.

A közelgő határidő következtében többszörösen felerősödött az érdeklődés az online számlázás iránt

– mondta a Porfolio-nak Sárospataki Albert, a Billingo.hu online számlázó ügyvezetője, aki megjegyezte, hogy az új ügyfelek legnagyobb része jelenleg a kézi számlatömböt használók táborából érkezik.

Ez nem meglepő. Aki kézi számlatömböt használ június 30-a után, gyakorlatilag duplán dolgozik: első körben kézzel kitölti a számlát, ezt követően az előírt határidőn belül kell rögzítenie annak adatait a NAV Online számla rendszerébe

– mondta, hozzátéve, amellett, hogy ez időigényes, nagy a hibalehetőség is, és ha egyáltalán nem, vagy nem határidőben kerül sor az adatok felvitelére a NAV rendszerébe, annak komoly következményei lesznek.

"Rengeteg olyan új ügyfelünk választott minket, akik korábban kézi számlatömböt használtak, például külső helyszínen dolgozó mesteremberek, és nagy számban vannak idősebb vállalkozók is, akik nem feltétlenül mozognak otthonosan a digitális világban"– jegyezte meg.

Sárospataki Albert, a Billingo.hu ügyvezetője.

Az online számlázás, így a Billingo egyik nagy előnye, hogy bármilyen internetezésre alkalmas eszközön tökéletesen működik. Mindössze egy böngészőre és internetkapcsolatra van szükség. A számlák így telefonon vagy tableten is kiállíthatók. Amennyiben a vevő e-mail címe rendelkezésre áll, e-mailben azonnal elküldi a rendszer a számlát, és ezzel egyidőben az adatszolgáltatási kötelezettség is azonnal teljesül.

A közelgő határidő cselekvésre késztette a vállalkozókat, Sárospataki elmondta, napról napra többen keresik őket, az ügyfélszolgálat terhelése egyre jelentősebb, így azt új munkatársakkal meg is erősítették.

A regisztrálók száma a határidőhöz közeledve minden nap új rekordot dönt meg, viszont arra számítunk, hogy az utolsó két hétben lesz a legnagyobb roham, és azon belül is valószínűleg az utolsó napokban

– mondta az ügyvezető. A vállalkozások több online számlázó közül is választhatnak a piacon, Sárospataki szerint aki most lép, nagyon tudatosan választ programot.

„Már nem elég az, ha szimplán valami ingyenes. A vállalkozók igenis odafigyelnek a hozzáadott értékekre és szolgáltatásokra, amelyeket kínálnak a jelenlegi programok. A piacon egyedülálló módon biztosítjuk például a NAV felelősségvállalást: ha a program hibájából nem teljesül az adatszolgáltatás, átvállaljuk a NAV büntetést. A könyvelőknek is ingyenes könyvelői fiókot alakítottunk ki. Ennek segítségével egyszerűen le tudják kérni az ügyfeleik számláit, függetlenül azok számától” – tette hozzá. Ahhoz, hogy valaki elkerülje a bírságot, a következőt kell tennie:

Regisztrálni kell a NAV Online Számla rendszerébe június végéig.

Össze kell kötni az online számlázó program fiókot a NAV rendszerével.

2020 július 1-től kiállított számlákon fel kell tüntetni a vevő adószámát, amennyiben a vevő belföldi vállalkozás, vagy adószámmal rendelkező szervezet.

2020. július 1-től a kézi számláknál az adatszolgáltatást a kiállítást követő 4 naptári napon belül kell teljesíteni, ha az áthárított áfa összege az 500 000 forintot nem éri el. Akkor is, ha a számlában egyáltalán nem számítottak fel áfát.

Ha a vállalkozás egyáltalán nem, illetve késve, vagy helytelenül tölti fel az adatokat a NAV Online számla rendszerébe, jelentős összegű, mulasztásként kiszabható bírságra számíthat.

Az adóhatóság egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek esetében akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszabhat, ez pedig cégek, vagy más szervezetek esetében akár 500 000 forint is lehet.

