Elhunyt John I. Charody, a Mol felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagja - jelentette a társaság a budapesti értéktőzsde honlapján.

"Mély megrendüléssel jelentjük be, hogy életének 93. évében elhunyt John I. Charody a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának valamit Audit Bizottságának tagja. John I. Charody 2002-ben csatlakozott a Felügyelő Bizottsághoz és a közel a 20 év alatt meghatározó és értékes munkájával járult hozzá működéséhez." - írja közleményében a Mol.

A társaság honlapján található életrajz szerint Charody 1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody 1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét adományozta neki. Charody a Pick Zrt. igazgatósági tagja, illetve a Csányi Alapítvány a Gyermekekért kuratóriumának tagja volt.

Címlapkép: Penny Bradfield/Sydney Morning Herald/Fairfax Media via Getty Images via Getty Images