Mélyül a botrány az Amazonnál: kihallgatja az ügyészség az alkalmazottakat

Kihallgatja a New York-i ügyészség az Amazon alkalmazottait, akik arra panaszkodtak, hogy megtorlást kezdett el velük szemben alkalmazni a munkaadójuk, miután nyilvánosan reklamálni kezdtek a vállalat potenciálisan kártékony üzleti gyakorlata miatt – írja a CNBC

Az Amazont azért vizsgálják, mert kirúgott egy alkalmazottat, aki a Statten Island-i raktárukban sztrájkot szervezett. Az alkalmazott azért szervezett sztrájkot, mert több munkatársával elégtelennek találták a vállalat koronavírus elleni védekezési intézkedéseit. Az Amazon rajta kívül még hat alkalmazottat rúgott ki, amiért nyilvánosan kritizálták a cég munkáltatói gyakorlatát.

Az Amazonnak most vissza kell vennie a sztrájkot szervező alkalmazottat és minden belső kommunikációs rendszerben található üzenetet be kell adniuk a New York-i ügyészségnek, mely kapcsolódik a sztrájkhoz.

Az Amazon és a New York-i főügyészség nem kommentálta a híreket, a mai kereskedésben eddig 0,4%-os mínuszban vannak a cég részvényei, miközben a Nasdaq index 0,96%-os pluszban van.

Címlapkép: Shutterstock