Részvény-visszavásárlási aukciót indít a Magyar Telekom

A Magyar Telekom részvény-visszavásárlási aukciót indít, amelynek során legfeljebb 5,2 milliárd forint összértékben tervez részvényeket visszavásárolni a társaság részvényeseitől a részvényesek javadalmazása céljából.

Alacsonyabb osztalék + részvényvisszavásárlás

Idén február közepén tette közzé tavalyi negyedik negyedéves és egész éves számait a Magyar Telekom, de ennél is fontosabb volt, amit az osztalékról mondott a menedzsment. A Magyar Telekom igazgatósága a 2019-es eredmény után korábban részvényenként 27 forintos osztalék kifizetését célozta meg, februárban azonban arról a döntésről számolt be, hogy a 2019. üzleti év után részvényenként 20 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Az igazgatóság döntést hozott továbbá egy 5,2 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlási program indításról. Ma az is kiderült, hogy aukció formájában vesz vissza részvényeket a vállalat.

Jön az aukció

A tranzakció paraméterei:

A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2020. június 25.

A tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik a tranzakció teljes időtartamában Magyar Telekom törzsrészvénnyel és teljesíti a jelen közlemény szerinti egyéb feltételeket.

A tranzakcióban való részvétel önkéntes.

A részvényesek mérlegelésük szerinti áron és mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket a társaság részére megvételre az ajánlatgyűjtési időszakban.

A részvényesek részvényeiket több részletben, több áron is felajánlhatják.

A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a meghatározott keretösszeg erejéig.

Az aukció időpontja 2020. június 25.

Az ajánlatgyűjtési szakasz 10.00 órától 13.00 óráig tart, az ügyletkötési időszak 13.00 órától 15.30 óráig.

A társaság az aukció napjára az ajánlatgyűjtési szakasz kezdetétől kezdeményezni fogja részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztését.

A Magyar Telekom árfolyama jelenleg 381,5 forinton áll, idén 14,5 százalékot veszített értékéből.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images