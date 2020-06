Folytatódhat az emelkedés - A tőzsdék lerázzák magukról a növekedési bizonytalanságot

Az UniCredit legfrissebb elemzésében rávilágít, hogy a piacok és a fundamentumok egyre inkább elszakadnak egymástól: az S&P500 bár hatalmasat emelkedett a márciusi mélypontjáról, azonban a bizonytalanság továbbra is jelentős. Az elemzők számos kockázatot is megemlítenek, azonban kiemelik, hogy lehet még tér a részvénypiaci emelkedés előtt, a bankház elemzői összességében úgy vélik, hogy a részvénypiacok jól teljesíthetnek majd az idei év második felében.

Lehet még tér a részvénypiaci emelkedés előtt

Az UniCredit legfrissebb összeállításában az elemzők kiemelik, hogy a piacok és a fundamentumok egyre inkább elszakadnak egymástól: az S&P500 június elejéig hatalmas ralizott a márciusi mélypontja óta, míg a fellendülés jelei szerények és elhomályosítja azt a bizonytalanság, továbbá az eredményvárakozások nagyon alacsony szinteken maradtak.

A központi bankok intézkedéseibe vetett hit, és a fiskális politikai támogatás is fűti a részvénypiaci emelkedést, míg a befektetői közösség visszapattanással kapcsolatos szkepticizmusa, valamint a továbbra is elsősorban a kötvények felé áramló tőke azt sugallja, hogy a kimaradástól való félelem valamely formája is szerepet játszhat ebben.

A részvények értékeltsége nem tekinthető extrémnek a kamatszintekkel összehasonlítva. A részvények a technikai alapon túlvettek voltak, így érzékenyen reagálhatnak a továbbra is bizonytalan makrogazdasági környezettel és geopolitikai feszültséggel kapcsolatos negatív hírekre. Azonban a politikai döntéshozók folyamatos támogatása és az enyhe pozicionáltság azt sugallja, hogy a kockázatos eszközök esése nem tarthat sokáig, a bankház szakértői úgy vélik, hogy van tér arra, hogy a részvények jól teljesítsenek, az elemzők ezt jelzik előre az év második felére.

A központi banki mérleg-expanzió tovább folytatódhat, az EKB által nemrég kiterjesztett PEPP-program, a Fed korlátlan QE-programja mellett egy lépéssel közelebb vitte a központi bankokat egy de facto hozamgörbe kontroll-stratégiához, míg a hivatalos kamatszintek várhatóan több negyedéven át a historikus mélypontjaik közelében maradhatnak. A kamatok korlátozott volatilitása és az eszközvásárlások további nyomás alá helyezik a befektetésre ajánlott kategóriájú kötvényeket, de a spekulatív piac kockázat-hozam kondíciói kevésbé attraktívak a gyengülő hitel-fundamentumok és a növekvő fizetésképtelenségek miatt.

Ennek eredményeként az elemzők az allokációjukat egy lépéssel a semleges pozicionáltság felé mozdították el, de készek agresszívebben lépni, amennyiben a fellendülés jelei sokasodnának.

Az eurozónás eszközök iránti pozitív hangulat az Európai Bizottság bejelentése és az Európai Központi Bank stimulusa után kilökte az EURUSD-t a sávból, amelyben az elmúlt két hónap nagyobb részét töltötte. Bár a G10-es devizák volatilitása az utóbbi időben visszafogottabb volt, az euró erősödése nyomán a devizakockázat fedezése ismét reflektorfénybe került.

Már látszanak a javulásra utaló jelek

Az UniCredit szerint a mostani negyedévben lehet a legalacsonyabb a gazdasági növekedés idén Európában és az Egyesült Államokban. Az elmúlt hetekben, de különösen az első negyedéves GDP-adatok közzététele után romlottak az idei évre vonatkozó GDP-növekedési várakozások, és ahogyan az alábbi ábrán is látható, ezzel csökkent a különbség az UniCredit eredetileg lényegesen konzervatívabb előrejelzéséhez képest. Az elemzők szerint az eurózóna és az Egyesült Államok gazdaságai közel 20 százalékkal zsugorodhatnak a második negyedévben, mielőtt jelentősen visszapattannának az év második felében: az UniCredit kétszámjegyű visszapattanásra számít a gazdasági aktivitásban az Atlanti-óceán mindkét partján. A bankház szakértői azonban úgy vélik, eltarthat néhány évig, hogy a GDP teljesen visszatérjen a válság előtt látott szintekre, azonban hozzáteszik, hogy az eszközallokációnak hamarosan tükröznie kell a növekedési kilátások változását a közelgő hónapok folyamán.

Forrás: University of Oxford, Markit, Bloomberg, UniCredit Research

Az UniCredit szerint a rövidtávú gazdasági kilátások javultak az utóbbi időben, a járványügyi korlátozások áprilisban és májusban érték el csúcsukat Európa legnagyobb részén és az Egyesült Államokban és a legtöbb bizalmi indikátor elérhette mélypontját. Az alábbi ábrán több ország szolgáltatói beszerzési menedzserindexének változása látható, amelyet a járványügyi korlátozások szigorúságára vonatkozó index-szel vetettek össze az elemzők. A korlátozások lazítása segítheti a mutatók bővülési szintek felé történő visszatérését; amennyiben Kínát tekintjük benchmarknak, az eurozónás és az amerikai beszerzési menedzserindexek közelebb kerülhettek ehhez. Az elemzők szerint tekintettel az aktivitás és a beszerzési menedzserindexek az idei év első felében látott zuhanására, a mutatók iránya informatívabb, mint azok szintjei. A kínai példa azt sugallja, hogy a gazdaság kínálati oldala gyorsan visszatérhet a válság előtti szintek közelébe, azonban a fellendülés fenntarthatósága a kereslet felpattanásán alapul, ami fokozatosabbnak bizonyulhat. Ennélfogva bár a bizalmi indikátorok javulása pozitív hír, azonban az elemzők óvatosak a pozitív trend jövőbe vetítésével kapcsolatban.

Forrás: University of Oxford, Markit, Bloomberg, UniCredit Research

A kockázatvállalási hajlandóság az elmúlt hónapban tovább javult, és az elemzők több olyan időszakkal is találkoztak, amelyek a hagyományos kockázatvállalási forgatókönyvet követték: a részvényárfolyamok emelkedése mellett a kötvények nyomás alá kerültek. Az elemzés kiemeli, hogy a központi bankok likviditását követő mutatótól pozitív jelzés érkezett, míg más mutatókra még mindig hatással van a márciusi eladási hullám és ennek következményei. A felméréseken alapuló bizonytalansági mutatók óvatosságot tükröző szinteken maradtak, részben az USA és Kína közötti növekvő feszültség miatt. Az általános kép bár javult a korábbi hónaphoz képest, az továbbra is bizonytalanságot tükröz. A központi bankok elárasztották a piacot likviditással -az alább ábrán látható a jegybanki mérlegek növekedése-, azonban az elemzők szerint még eltarthat egy ideig, amíg a stressz minden jele eltűnik.

Forrás: Haver, Bloomberg, UniCredit Research

A részvénypiaci rali nagy lendületet kapott: az S&P500 a márciusi mélypontjához képest június elejéig több mint 45 százalékkal került feljebb, olyan rali után, ami 1930 óta is csupán egyszer fordult elő. Az európai részvények is erőt mutattak az utóbbi időben. Az emelkedés következtében az indexek korábban a kétszáznapos mozgóátlagaik fölé emelkedtek, és a legtöbb index túlvettnek tűnt a technikai alapon, azonban az enyhe pozicionáltság tovább segítheti az emelkedést. Az elemzők megjegyzik, hogy továbbra is nagyon sok pénz várakozik a partvonalon, amelyet a csökkenő volatilitás és a rali maga is a részvénypiacok felé csatornázhat át. Mindemellett az elmúlt időszak során az Atlanti-óceán mindkét partján emelkedni kezdtek a kötvényhozamok (ahogyan ez alábbi ábrán is látható), ezek összességében továbbra is alacsonyak, és a központi banki vásárlások továbbra is akadályozzák az erőteljes mozgásokat, azonban ezt a tendenciát figyelemmel kísérik az elemzők.

Forrás: Haver, Bloomberg, UniCredit Research

Mivel az eredményvárakozások továbbra is sérülékenyek, a részvényárfolyamok emelkedése mögött a szorzószámok bővülése húzódhat meg. Vannak jelek a javuló eredmény várakozásokra vonatkozóan, azonban a vállalati eredmények egyelőre nyomás alatt maradhatnak. Mindazonáltal, a kötvények historikus értelemben drágának tűnnek, azonban a kötvényhozamok az elmúlt hetekben látott emelkedése nyomán -ahogy az alábbi ábrán is látható-, relatív értelemben a részvények is drágábbnak tűntek. A kamatfelárak némi javulást mutattak, azonban így is magasabbak az év elején látott szintekhez képest, miután a gyengülő fundamentumokat csak részben tudták ellensúlyozni a jegybanki lépések.

Forrás: Refinitiv Datastream, Bloomberg, UniCredit Research

Módosítottak ajánlásukon az elemzők

Az elemzők szerint a piacok és a fundamentumok egyre inkább elszakadnak egymástól: a részvénypiacok nagyot emelkedtek, azonban a fellendülés jelei szerények és azt elhomályosítja a bizonytalanság, és az eredményvárakozások nagyon alacsony szinteken ragadtak. A központi bankok intézkedéseibe vetett hit, és a fiskális politika támogatása is fűti a részvénypiaci emelkedést, de az értékeltség drágának tűnik, így a részvénypiacok érzékenyen reagálhatnak a továbbra is bizonytalan makrogazdasági környezettel és geopolitikai feszültséggel kapcsolatos negatív hírekre. A döntéshozók folyamatos támogatása és az enyhe pozicionáltság azt sugallja, hogy a kockázatos eszközök esése nem tarthat sokáig.

Az UniCredit szakértői szerint ahogy a gazdaságok távolodnak a mélyponttól, látnak arra esélyt, hogy a részvények jól teljesítsenek, az elemzők ezt valószínűsítik az év második felére. A kötvények esetében a hozamok sokáig a historikus mélypontjaik közelében maradhatnak, a spekulatív piac kockázat-hozam aránya kevésbé attraktív a gyengülő hitel-fundamentumok és a növekvő fizetésképtelenségek miatt.

Mindezen tényezőket megpróbálva kiegyensúlyozni, az elemzők az allokáció meghatározása során egy lépéssel a semleges pozicionáltság felé mozdultak el, de készek agresszívebben lépni, ha a fellendülés jelei sokasodnának. Az elemzők óvatosak a feltörekvő piaci részvények esetében, míg az EU kötvények esetében mérsékelt felülsúlyozást alkalmaztak.

Forrás: UniCredit Research

Címlapkép forrása: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images