Megjósolta a tőzsdék tavaszi raliját, most ezekre a részvényekre fogad a guru

A márciusi zuhanás után a tőzsdék felpattantak: az S&P500 éppen csak képes volt ledolgozni az idei esését, míg a Nasdaq-nak nem is olyan rég sikerült új csúcsra emelkednie. Egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak emelkedését hevesebb kilengések követhetik a tőkepiacokon. A Fundstrat Global Advisors stratégája egyike volt azoknak, akik előre látták a részvénypiacok felpattanását: Tom Lee ezúttal is optimista, a stratéga szerint az S&P500 3 450 pontig emelkedhet az év végéig, továbbá kiválasztotta 17 amerikai vállalat részvényét is, amelyek szerinte jól teljesíthetnek a későbbiekben.