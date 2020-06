A mélyből húzták fel az amerikai indexeket

A tengerentúli tőzsdéken is folytatódhat az esés, a határidős indexek állása alapján a Dow 2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg az S&P 500 1,7 százalékot gyengülhet, a Nasdaq pedig 1,3 százalékot eshet. A befektetőket hidegzuhanyként érte múlt héten a Fed sokakat kijózanító gazdasági előrejelzése, azóta pedig a koronavírus második hullámával kapcsolatos aggályok kerültek a befektetők fókuszába, hiszen több amerikai államban, valamint Ázsiában is emelkedő esetszámokról számoltak be.