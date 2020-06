Enyhül az eladói nyomás az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Lejjebb kerültek az irányadó ázsiai részvényindexek hétfőn, míg Európában is esnek a tőzsdék a hétfői kereskedésben, valamint a magyar tőzsde is gyengülést mutat. A múlt héten elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután a Fed meglehetősen borús előrejelzése sok befektetőt kijózaníthatott, a piaci szereplőket emellett az is aggasztja, hogy gyorsul a koronavírus-járvány terjedése a világban, miután egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az újranyitás után több országban újra jelentősen emelkedhetnek az esetszámok.