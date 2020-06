Újabb lefordulás, csúnyán indul a hét a tőzsdéken

Lefordultak hétfőn az ázsiai tőzsdék, a Nikkei 3,5 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 2,2 százalékot esett, Ázsia más részein is lejjebb kerültek a tőzsdék, a szingapúri börze 2,7 százalékot esett. A befektetőket a koronavírus-járvány esetleges második hulláma aggasztotta, miután Pekingben több tucat új megbetegedést regisztráltak az elmúlt napokban. Az amerikai határidős részvényindexek is nagy esést vetítenek előre a mai piacnyitásra, a határidős Dow 3,7 százalékos esést vetíthet előre a mai piacnyitásra. Európában is nagy eséssel indulhat a nap, a határidős DAX 316 pontos mínusza 2,6 százalékos esést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.